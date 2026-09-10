Hamilton : On a réglé ce problème de Monza en face à face avec Leclerc

Lewis Hamilton a confirmé que Charles Leclerc et lui ont mis les tensions de Monza derrière eux. Une semaine après leur affrontement du premier tour du Grand Prix d’Italie, le septuple champion du monde a révélé que les deux pilotes Ferrari s’étaient assis en face à face pour régler directement leur différend. Alors que Hamilton avait dénoncé l’absence de "règles" après avoir été poussé dans le gravier à la première chicane, il assure désormais que la situation a été apaisée et que Ferrari doit surtout apprendre à travailler collectivement pour profiter des éventuelles erreurs de Mercedes.

À Monza, Hamilton avait tenté de s’infiltrer à l’intérieur de Leclerc dans les premier et deuxième virages. Le Monégasque avait ensuite contraint la Ferrari sœur à passer par le gravier, faisant perdre plusieurs positions au Britannique. Après l’arrivée, Hamilton avait estimé qu’il n’existait "aucune règle chez Ferrari" concernant les règles de conduite interne, comme celles qu’il avait connues lors de son époque chez Mercedes avec Nico Rosberg. Il avait également déploré l’absence de "nous" dans cette situation, considérant avoir été devant au point de corde du deuxième virage et donc disposer du droit de choisir sa trajectoire.

Depuis, les deux équipiers ont pris le temps de discuter de l’incident. Leclerc vient de déclarer qu’il avait été trop loin. Hamilton révèle lui qu’ils ont eu une conversation en tête-à-tête et qu’ils ont définitivement enterré la polémique.

"Je pense que ce qui est formidable, c’est que nous n’avons pas cherché à éviter la discussion. Nous nous sommes assis face à face, juste lui et moi, nous en avons parlé et nous avons tous les deux été ouverts et honnêtes. Nous avons réglé ça et nous pouvons passer à autre chose."

"Je pense que cela montre sa maturité et je pense que c’est sain. C’est une relation que nous avons construite au fil du temps. Bien sûr, il y aura des frustrations et je suis sûr qu’il y aura encore des moments où nous serons trop proches en piste, parce que nous sommes très proches en termes de rythme. Nous voulons tous les deux gagner tout autant l’un que l’autre et nous voulons également tous les deux bien faire pour l’équipe."

Le Britannique assure donc que la période séparant Monza du rendez-vous de Madrid a permis de repartir sur des bases beaucoup plus sereines.

"Cela a été vraiment positif. J’ai également parlé à Fred lundi et nous avons simplement eu une discussion pour faire le ménage. Naturellement, nous pouvons toujours avoir des opinions différentes, mais au bout du compte, nous nous retrouvons et nous trouvons une voie à suivre."

Cette capacité à échanger ouvertement constitue selon lui l’un des points positifs du fonctionnement de Ferrari depuis son arrivée au sein de la Scuderia.

"C’est l’un des aspects positifs de là où nous en sommes arrivés au cours des quinze derniers mois environ. Nous sommes arrivés à un endroit où nous avons une très bonne communication en interne, et c’est pareil entre Charles et moi."

Hamilton refuse par ailleurs de considérer l’incident de Monza comme quelque chose d’exceptionnel dans l’histoire de la Formule 1.

"Je pense que si vous regardez simplement l’histoire de ce sport, cela s’est déjà produit auparavant, donc ce n’est pas grand-chose."

Pas encore de nouvelles règles de conduite

Hamilton avait justement évoqué après Monza la nécessité éventuelle de mettre en place des règles de conduite plus précises entre les deux Ferrari. Interrogé à Madrid sur la possibilité que cette question ait été abordée avec l’équipe, le Britannique a toutefois été catégorique.

"Ce n’est pas le cas," admet-il.

Le septuple champion du monde estime néanmoins que Ferrari pourra réfléchir à des solutions dans le futur, mais qu’il est impossible de modifier immédiatement les habitudes et les processus d’une structure aussi importante.

"Je suis sûr qu’à un moment donné, nous discuterons de la manière dont nous pouvons faire mieux, mais nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour faire la transition. Vous ne pouvez pas changer les choses en deux jours."

"Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons changer pour ce week-end. Il y a énormément de paramètres en mouvement. Il y a beaucoup de personnes. Il y a une culture qui existe depuis très, très longtemps, et déplacer de grosses pièces n’est pas si simple. Nous avançons donc étape par étape, et cela commence par en discuter."

Pour Ferrari, le premier travail consiste donc à reconnaître les problèmes avant de tenter d’y apporter des réponses communes.

"Cela commence par le fait de reconnaître le problème, ce que nous faisons en interne, et ensuite il s’agit simplement de trouver ensemble les solutions et la manière dont nous pouvons les mettre en place. Cela ne se fait tout simplement pas du jour au lendemain."

"Nous allons probablement essayer certaines choses et cela ne fonctionnera toujours pas parfaitement, mais nous finirons par arriver au point où nous devons être."

Hamilton ne réclame pas de statut de pilote numéro 1

La question des tensions internes intervient également dans un contexte sportif particulier. Avant Monza, Hamilton accusait 59 points de retard sur Kimi Antonelli au championnat, mais l’écart est désormais passé à 76 points, soit plus de trois Grands Prix de retard. Le Britannique avait exprimé le souhait de voir Ferrari lui accorder davantage de soutien dans la lutte pour le titre.

Mais Hamilton insiste publiquement sur le fait que sa demande ne consiste pas à réclamer que Ferrari le privilégie systématiquement face à Leclerc.

"En réalité, ce n’est pas vraiment ce que je demande."

"Il s’agit vraiment de nous assurer que nous exécutons les choses correctement afin d’obtenir le meilleur résultat pour l’équipe, plutôt que de travailler l’un contre l’autre et de terminer quatrième et cinquième."

"Peut-être que vous pouvez travailler ensemble, obtenir un podium et inscrire davantage de points."

Hamilton a ensuite replacé cette problématique dans le contexte de la lutte de performance avec Mercedes. Selon lui, la Scuderia accuse toujours un déficit important en vitesse de pointe, malgré les progrès réalisés depuis plusieurs mois.

"Mercedes, si vous regardez la dernière course, était six dixièmes plus rapide sur un tour dans les lignes droites. Sur la plupart des autres circuits, nous perdons trois ou quatre dixièmes simplement dans les lignes droites."

"Je pense donc que nous avons fait un travail vraiment remarquable compte tenu de ce déficit et que nous continuons à améliorer la voiture. Nous avons apporté des améliorations au moteur. Nous savions que la dernière évolution n’allait pas être une solution miracle permettant de combler complètement l’écart."

"Mais pour moi, c’est vraiment positif de nous voir continuer à progresser, et eux sont simplement très, très rapides, donc ce n’est pas facile."

Le Britannique refuse dès lors de faire de Mercedes son unique point de référence. Selon lui, Ferrari doit avant tout être capable de maximiser chaque week-end de course.

"Donc, comme je l’ai dit, plutôt que de nous concentrer sur eux, ils ne sont pas ma priorité pour le moment. Je pense que notre priorité devrait simplement être de voir comment nous pouvons faire de notre mieux et optimiser au maximum nos week-ends, parce qu’il y aura des week-ends où ils seront exceptionnels et d’autres où ils feront peut-être une erreur."

"Tant que nous nous concentrons simplement sur notre régularité et que nous essayons d’optimiser nos week-ends, il y aura peut-être un moment où nous serons capables de tirer profit de leurs éventuelles faiblesses."