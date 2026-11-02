’Je ne voyais plus la piste, je pleurais !’ : Antonelli raconte ses derniers tours au bord de l’accident

Kimi Antonelli a vécu un dernier tour particulièrement émouvant au Grand Prix de Mexico, où sa troisième place lui a permis de devenir champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans. L’Italien a révélé avoir été submergé par les larmes avant même de franchir la ligne d’arrivée, au point de ne presque plus distinguer la piste devant lui. Pourtant, malgré la pression du titre, une condition physique imparfaite et des qualifications décevantes, le pilote Mercedes a livré une course offensive, notamment en dépassant Charles Leclerc après le drapeau rouge. Il raconte comment il est passé d’une approche prudente à une prise de risques assumée, avant de devoir ralentir pour éviter de commettre une erreur dans les derniers kilomètres de son sacre.

Kimi Antonelli a terminé le Grand Prix de Mexico à la troisième place, derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton, mais c’est bien l’Italien qui a quitté l’Autódromo Hermanos Rodríguez avec le plus grand sourire. À seulement 20 ans, le pilote Mercedes a décroché son premier titre mondial au terme d’une course intense, durant laquelle il a dû gérer à la fois la pression du championnat et une bataille particulièrement serrée pour le podium.

Antonelli estime que sa monoplace disposait d’un excellent rythme, notamment lors d’un premier relais particulièrement long en pneus tendres, qui lui avait permis de construire un avantage stratégique avant l’interruption de la course.

"Oui, c’était une course amusante. Je pense que nous avions un bon rythme, surtout pendant ce premier relais, lorsque nous avons effectué plus de 40 tours avec les pneus tendres tout en restant très rapides. Nous avons réussi à créer un décalage important dans l’âge des pneus et, lorsque je suis ressorti des stands, je me suis dit : ’Nous avons une bonne chance de nous battre et de revenir sur les leaders’."

L’intervention du drapeau rouge a toutefois bouleversé cette stratégie...

"Mais ensuite, bien sûr, avec le drapeau rouge, tout est revenu à zéro et tout le monde a monté des pneus neufs. Nous sommes donc revenus à la situation de départ. Mais ensuite, cela s’est bien passé. Je pense que le dépassement sur Charles au virage 1 a été décisif."

La fin de course a été particulièrement intense, les trois pilotes de tête se tenant de très près, même si les contraintes thermiques ont compliqué les tentatives de dépassement.

"Ensuite, oui, j’ai essayé de... Nous attaquions tous, tous les trois. Le rythme était très élevé, mais, bien sûr, c’était un peu difficile de suivre, principalement à cause des températures. Nous avons dû beaucoup gérer la température des freins pendant la course, donc nous ne pouvions pas attaquer autant que nous l’aurions voulu. Mais c’était quand même très amusant et, oui, c’est amplement mérité."

Un week-end plus compliqué que prévu

Si Antonelli abordait le Grand Prix de Mexico en sachant qu’il était très proche du titre mondial, il reconnaît que la pression n’a pas facilité son week-end.

Le pilote Mercedes explique notamment qu’il n’était pas dans sa meilleure condition physique et que les qualifications ne s’étaient pas déroulées comme prévu.

"Eh bien, je savais que j’étais très proche. Cependant, il fallait encore terminer le travail et, bien sûr, on veut toujours faire une bonne course. On veut réaliser une bonne performance, donc c’était l’objectif."

"Mais, bien sûr, cela n’a pas non plus été le week-end le plus facile. Physiquement, je n’étais pas au mieux de ma forme, mais samedi, nous avons aussi mal exécuté les qualifications et, vous savez, les émotions étaient globalement assez fortes."

"Mais je suis vraiment heureux que nous ayons réalisé une course solide aujourd’hui et vraiment heureux d’avoir réussi à terminer le travail. Maintenant, il nous reste quelques courses et nous allons simplement en profiter jusqu’au bout, tout en essayant de terminer la saison sur une bonne note."

Du pilotage prudent à la prise de risques

Antonelli reconnaît avoir abordé les premiers instants de la course avec une certaine retenue. Conscient de l’enjeu du championnat, il ne voulait pas compromettre ses chances par une manœuvre trop ambitieuse.

"Oui, donc au départ, j’étais très prudent et j’ai laissé beaucoup de place. J’ai probablement joué la sécurité de manière assez excessive."

"Ensuite, vous savez, j’ai vu que j’avais le rythme et, particulièrement pendant ce premier relais, je savais que nous serions dans la lutte parce que le rythme était très bon avec des pneus usés."

"Mais ensuite, évidemment, avec le drapeau rouge, tout est en quelque sorte revenu à zéro. Et à ce moment-là, je me suis dit : ’Vous savez quoi ? Je vais simplement prendre davantage de risques’."

"J’avais l’occasion de gagner quelques positions et ce dépassement sur Charles a été crucial pour monter sur le podium."

"Ensuite, j’ai essayé jusqu’au bout de rester proche, et ce dernier relais était très amusant, parce que nous étions tous, je pense, les trois en moins de deux secondes, et nous attaquions tous. C’était simplement difficile de dépasser, bien sûr, mais c’était très intense et amusant."

"Je ne voyais plus la piste, j’étais en train de pleurer"

Alors que le titre mondial était sur le point de devenir réalité, Antonelli a commencé à perdre le contrôle de ses émotions.

"Dans le dernier tour, j’ai simplement levé le pied parce que je ne voyais plus la piste. Je commençais à être submergé par l’émotion et je me suis dit : ’Je vais simplement ralentir, parce que sinon je vais finir par avoir un accident’. Donc c’était simplement bien de ramener la voiture à l’arrivée."

En réalité, l’émotion avait commencé à le gagner dès l’avant-dernier tour...

"Je peux le dire, dès le tour précédent, je pense avoir perdu probablement deux secondes parce que j’étais déjà en train de pleurer, en fait. Je ne voyais pas clairement devant moi. Vous savez, j’arrivais quand même à distinguer deux Ferrari à travers mes larmes."

"Donc c’était très spécial. Beaucoup de souvenirs me sont revenus à l’esprit à ce moment-là, tous les souvenirs depuis le karting jusqu’à aujourd’hui."

"C’était un dernier tour très particulier et, évidemment, lorsque j’ai franchi la ligne, j’ai tout laissé sortir parce que je venais de réaliser l’un de mes plus grands rêves. C’était très spécial."

Le sacre d’Antonelli vient récompenser une ascension fulgurante, mais aussi la confiance de Mercedes, qui avait choisi de lui confier directement le volant laissé vacant par Lewis Hamilton.

Suite à ses paroles sur la course, la très longue conférence de presse a été exclusivement consacrée à son titre. Vous la retrouverez en intégralité en début d’après-midi sur notre site...