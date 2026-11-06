Lindblad attendait Interlagos ’avec impatience’, Lawson s’attend à être rapide

Arvid Lindblad est heureux de découvrir le Brésil et le Grand Prix à Sao Paulo ce week-end, un pays où il n’a encore jamais couru. Le pilote Racing Bulls a découvert la région et le tracé et il reconnait être très heureux d’enfin courir à Interlagos, un circuit qui est très souvent apprécié des pilotes, et que lui-même avait hâte de connaître.

Il explique ce qu’il attend de ce week-end, même s’il n’est pas convaincu des performances qu’il pourrait réaliser, et il reconnait que la pluie pourrait jouer un rôle crucial dans l’obtention d’un bon résultat ce dimanche.

"C’est vraiment génial. C’est ma première fois au Brésil tout court, je suis donc très enthousiaste d’être ici. Je trouve que c’est un pays formidable. Le circuit est également incroyable ; c’est sans doute l’un de ceux que j’attendais avec le plus d’impatience cette année" a déclaré Lindblad.

"Le tracé est passionnant, et les conditions, notamment la météo, offrent de belles opportunités, tout comme les possibilités de dépassement en course. C’est un circuit qui promet beaucoup, et j’ai hâte d’y être."

Ayrton Senna est omniprésent à Interlagos, entre l’histoire du pilote sur le tracé et le monument qui lui est dressé, et le Britannique reconnait que c’est intimidant, même s’il n’a jamais étudié en détail la carrière du Brésilien.

"C’est quelqu’un que je respectais énormément et que j’admirais, c’est certain. Mais en même temps, il a couru bien avant mon époque ; tout ce que je sais de lui, je l’ai appris via des vidéos et d’autres supports."

"Je ne dirais pas qu’il a été ma principale source d’inspiration, car il m’est difficile de mesurer pleinement son talent, n’ayant pas eu la chance de le voir piloter de mes propres yeux. Cela dit, il a indéniablement marqué l’histoire de ce sport ; c’était un pilote très impressionnant."

Lindblad a été interrogé sur les leçons qu’il tire du Mexique, où il faisait un bon week-end avant son abandon : "Beaucoup de choses. J’avais un peu perdu le rythme après Madrid et Bakou, mais j’ai fait un réel effort pour retrouver mon niveau."

"Je pense qu’Austin a marqué une certaine progression, suivie d’une autre étape à Mexico ; c’était vraiment agréable de retrouver mes sensations au volant, ainsi que cette fluidité et ce rythme."

"Mon objectif est donc de poursuivre sur cette lancée ce week-end. Et oui, je dirais que la vitesse était l’élément le plus important à Mexico, et je suis ravi qu’elle soit revenue même si cela a mal fini avec Oscar."

Il a aussi abordé les aspects sur lesquels il pense le plus avoir progressé cette année, et il admet que c’est sur l’aspect psychologique qu’il a beaucoup travaillé. Et pour cause, il explique que chaque week-end l’oblige à changer la manière dont il se prépare mentalement.

"J’ai beaucoup appris sur de nombreux plans : le pilotage de la voiture, bien sûr, mais aussi le travail avec l’équipe et la manière dont j’aborde les week-ends sur le plan mental."

"C’est un aspect qui a été très important pour moi. En F2 et en F3, on n’avait droit qu’à une seule séance d’essais avant de passer directement aux qualifications ; il fallait donc être opérationnel le plus vite possible."

"Ici, en revanche, la façon dont j’aborde les choses varie selon le type de circuit, urbain ou permanent, ou selon qu’il s’agit d’un week-end avec course sprint ou non. Quant à savoir sur quel plan précis j’ai le plus évolué, c’est difficile à dire... C’est une question assez profonde !"

"Mais je pense avoir progressé sur bien des fronts, et j’en ai aussi appris davantage sur moi-même, notamment sur ce qui m’aide à adopter un meilleur état d’esprit. C’est assez naturel, je suppose, surtout à ce stade très précoce de ma carrière."

Liam Lawson est heureux de retrouver le Brésil, et il pense que Racing Bulls peut bien figurer, car la VCARB 03 est performante sur tous les tracés. Selon lui, le résultat du Mexique a été compliqué par les circonstances, mais le rythme était très bon.

"Je suis impatient, je pense que la vitesse est bonne, Mexico était très bien, je me suis bien qualifié, et j’ai dû partir de la voie des stands, mais on a été rapides tout le week-end, le rythme de course était bon" a noté le néo-zélandais.

"Je ne vois pas pour quelle raison on ne serait pas rapides ici, j’ai l’impression que la voiture devrait bien fonctionner sur ce circuit, et j’adore piloter. La question qui se pose est celle de la météo ce week-end."

"J’ai l’impression qu’il pleut toujours ici ! Hier je suis rentré à l’hôtel et c’était une des pires tempêtes que j’ai vues. Si c’est comme ça ce sera très compliqué, mais globalement ce sera un défi, la piste a été resurfacée donc ce sera délicat de trouver le grip."

Il a aussi répondu à une question sur la saison 2027, et notamment sur les risques de voir Nikola Tsolov promu à sa place malgré son excellente année et les bons résultats qui s’enchaînent pour lui.

"Je ne sais pas ! Chaque week-end, j’essaie de faire de mon mieux, j’ai fait une bonne saison, on se bat avec Alpine, je fais le maximum chaque week-end pour qu’on reste devant... je ne sais pas ce qu’ils veulent que je fasse de plus !"

Il reconnait aussi qu’il n’a pas forcément de plan B, compte tenu du timing des événements et de l’absence de décision de son équipe alors que l’on est déjà au mois de novembre.

"C’est difficile, c’est la fin de saison. Quand une chose comme ça est poussée jusqu’en fin de saison, il ne vous reste aucune option. Ce n’est pas la situation la plus simple, je veux piloter en Formule 1, je montre ce que je vaux chaque week-end, et je pense avoir fait une belle saison."