Où abandonner sa F1 en piste ? La FIA veut limiter les voitures de sécurité

Les pilotes de F1 vont recevoir de nouvelles instructions concernant les points d’arrêt en cas d’abandon en piste de leur monoplace.

A partir de ce Grand Prix du Japon, la FIA produit une carte pour les pilotes et les équipes afin de clarifier les zones dans lesquelles les pilotes doivent abandonner, si cela est évidemment mécaniquement possible, afin d’éviter au maximum les drapeaux rouges lors des essais et qualifications, ou Safety cars en course.

Ces nouvelles informations font suite à l’autorisation donnée par la FIA au directeur de course d’ordonner aux équipes de faire abandonner des voitures gravement endommagées. Cette règle avait été modifiée à temps pour la première course de l’année.

Mais de nouvelles instructions publiées par le directeur de course préciseront maintenant de quel côté du circuit les pilotes doivent positionner leurs voitures en cas d’arrêt. Elles indiquent les emplacements les plus proches où les pilotes peuvent trouver des issues de secours dans les glissières de sécurité, permettant aux commissaires de récupérer les véhicules sans intervention de la voiture de sécurité ou d’un drapeau rouge.

Selon le règlement révisé pour cette année, le directeur de course peut ordonner à une équipe d’arrêter une voiture "si celle-ci présente des dommages importants et évidents à un composant structurel, la mettant dans un état présentant un risque immédiat de mettre en danger le pilote ou autrui" ou si la voiture "présente une défaillance ou un défaut important l’empêchant raisonnablement de retourner aux stands sans gêner inutilement un autre concurrent ou entraver la compétition".

L’année dernière, Red Bull avait été condamnée à une amende de 25 000 € et son pilote Sergio Perez a été rétrogradé de trois places sur la grille après que les commissaires ont jugé qu’il avait créé une situation dangereuse en conduisant sa voiture endommagée aux stands au lieu d’abandonner immédiatement.

A partir de Suzuka donc, les pilotes de F1 devront donc aussi avoir à l’esprit les zones à gauche ou à droite de la piste qui permettent d’abandonner. Les équipes auront évidemment le droit de les indiquer à la radio.