En campagne pour le GP de Thaïlande, Albon a connu une grosse frayeur

Alex Albon a décrit son expérience « effrayante » en Thaïlande suite au récent tremblement de terre qui a frappé la région.

Un tremblement de terre dévastateur au Myanmar a fait plus de 3 000 morts, et des victimes ont également été signalées en Thaïlande voisine.

Albon, qui court sous licence thaïlandaise, était de retour dans son pays la semaine dernière pour rencontrer le Premier ministre, dans le cadre du projet d’organisation d’un Grand Prix à Bangkok.

Le pilote Williams F1 a révélé que son avion avait atterri en Thaïlande une demi-heure seulement après l’incident.

"Nous sommes arrivés juste après le tremblement de terre, ce qui a rendu la navigation un peu délicate."

"J’ai atterri 30 minutes après le séisme. À l’atterrissage, c’était comme un DEFCON 3 et tout le monde paniquait. Je me suis demandé : « Mais qu’est-ce qui se passe ? » C’était presque surréaliste, car je n’avais pas de données mobiles sur mon téléphone, donc je ne voyais que les gens paniquer et je ne comprenais pas ce qui se passait. C’était un peu effrayant."

Albon déclare avoir vu des fissures apparaitre dans son hôtel suite au tremblement de terre.

"Nous avons dû évacuer, par sécurité. Mais c’est agréable de voir les gens globalement de bonne humeur, contents que les dégâts ne soient pas plus importants. Notre chambre d’hôtel a été gravement endommagée, avec des fissures partout. Je suis juste surpris que la majorité des bâtiments soient restés debout. C’était un peu effrayant, mais tout va bien."

Albon insiste sur le fait que la Thaïlande doit être prise « très au sérieux » pour accueillir un futur Grand Prix de Formule 1.

"J’ai discuté avec Domenicali en Chine, il est allé voir le Premier ministre. J’ai donc rencontré le Premier ministre une semaine après Stefano."

Après avoir assisté à une réunion avec le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra, Albon a été impressionné par ce qu’il a vu sur la table.

"Les choses avancent, évidemment rien n’est finalisé, mais c’est vraiment bien de voir l’engagement de la Thaïlande. Ils prennent le dossier très au sérieux. Et je pense qu’en termes de produit, ils ont du très solide. Si vous voyez les projets… si vous voyez leur sérieux…"

"J’ai vu un aperçu général de ce qu’ils essaient de faire avec ça. Et oui, ça a l’air bien, je ne pense pas pouvoir en dire beaucoup plus. Je préfère donc rester discret. Encore une fois, je ne veux pas trop en dire, mais j’ai vu beaucoup de choses intéressantes."

Assailli par les fans lorsqu’il court à Singapour, alors que la culture des fans est également très forte au Japon, Albon admet que l’intérêt pour la F1 en Thaïlande n’est pas aussi fort, mais qu’il ne cesse de croître.

"La Thaïlande n’est pas aussi importante en termes de scène sportive que le Japon. Avec Honda, Toyota et toutes ces grandes marques, bien sûr. Cela dit, ils ont une passion pour la moto assez forte. Et bien sûr, avec le MotoGP, ils ont organisé leur première course et leur cérémonie d’ouverture là-bas. C’est en pleine croissance."

"Je pense que la vitesse à laquelle ça se développe est énorme. Alors, quand j’y étais la semaine dernière, j’ai été stupéfait de voir à quel point ça a grandi, même par rapport à l’année dernière. Et puis, quand je pense à 2019, ça a plus que quadruplé."

"Il faut vraiment que ça se travaille, et c’est en partie pour ça que je me suis adressé au Premier ministre. Comment pouvons-nous créer le buzz et susciter la fascination pour ça ?"

"Ce n’est pas aussi accessible à la télévision que dans d’autres pays. Et c’est un service d’abonnement. Ce genre de choses limite son audience."

"Nous avons vu comment la Formule 1 a gagné une génération de plus en plus jeune et une population plus diversifiée. Elle n’en est qu’à ses débuts. La majorité des personnes intéressées par la Formule 1 ne sont donc pas des téléspectateurs occasionnels, alors que l’on observe une croissance dans d’autres pays."