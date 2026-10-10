’J’avais le droit d’y aller’ : Norris se défend après l’accrochage avec Piastri

McLaren a vécu un dernier tour désastreux lors du Sprint de Singapour, Lando Norris ayant percuté Oscar Piastri. Piastri et Norris occupaient les quatrième et cinquième places depuis la fin du premier tour, suite à l’accident de George Russell, et ont conservé ces positions tout au long de la course Sprint sur le circuit de Marina Bay... avant de se toucher !

L’épreuve s’est déroulée sur une piste largement humide après une averse torrentielle survenue avant le départ de cette course de 100 km, laquelle avait été retardée de 30 minutes en raison des conditions météorologiques.

Dans les derniers tours, les deux McLaren sont revenues rapidement sur Charles Leclerc, avant que Norris ne tente de dépasser Piastri au virage n°5.

Bien qu’il y eût de l’espace au départ, l’écart s’est rapidement réduit, Norris a percuté son coéquipier, qui a été contraint à l’abandon.

Après que les deux McLaren ont effectué un tête-à-queue, Norris a réussi à terminer à la huitième place et prendre un point, tandis que Piastri a dû regagner le paddock à pied.

Le champion du monde en titre s’est excusé par radio : "Oui, désolé pour ça. Évidemment, je ne voulais pas que cela arrive, mais je pensais être totalement à sa hauteur. J’ai simplement manqué d’espace au point de corde."

Norris fait l’objet d’une enquête pour avoir provoqué une collision et pourrait perdre le point sauvé. Même s’il est satisfait de son rythme, il pense surtout avoir fait ce qu’il fallait en termes d’attaque sur son équipier.

"Le rythme était très bon, j’étais coincé toute la course. J’ai eu une bonne opportunité dans le virage 5, j’y suis allé, l’espace s’est fermé plus que je l’aurais pensé et j’ai freiné pour éviter cela. J’ai essayé d’éviter l’incident mais je n’ai pas réussi. Il y avait un grand espace et j’avais le droit d’y aller. On verra le reste avec l’équipe."

De son côté, Piastri est frustré par son rythme et par la fin de ce Sprint, mais il a préféré de son côté limiter les commentaires en attendant d’avoir une vision claire des responsabilités.

"Le rythme n’était pas très bon. Je dois revoir ce qui s’est passé. Je ne l’ai pas vu au point de corde,j’ai regardé derrière dans le virage, et je le voyais assez loin pour un virage comme ça. Mais je dois revoir les images, et l’équipe pourra faire ce qu’elle a à faire."

Mise à jour à 15h41 : La FIA a tranché près de trois heures après : pas d’action contre l’un ou l’autre des pilotes McLaren F1, c’est un incident de course avec des torts partagés.

"Le pilote de la voiture n° 1 (Norris) a tenté de dépasser la voiture n° 81 (Piastri) par l’intérieur au virage n° 5. Une collision s’est produite au point de corde."

"Le pilote de la voiture n° 81 a expliqué qu’il ne s’attendait pas à ce que la voiture n° 1 tente un dépassement ; après avoir amorcé son virage, il a aperçu la voiture n° 1 à l’intérieur et a tenté de lui laisser de la place. Le pilote de la voiture n° 1 a déclaré avoir vu une opportunité de dépassement. Il a affirmé que le train avant de sa voiture se trouvait devant le rétroviseur de la voiture n° 81 avant le point de corde et qu’il s’attendait donc à ce qu’on lui laisse de l’espace. À l’approche du point de corde, l’espace disponible s’est avéré plus restreint que prévu ; il a dû emprunter le vibreur intérieur et freiner, ce qui a entraîné une collision."

"Les commissaires ont estimé que les deux pilotes avaient contribué à l’incident et qu’aucun d’eux n’était entièrement ou principalement responsable de la collision. Par conséquent, les commissaires ont décidé de ne prendre aucune mesure supplémentaire."