Les qualifications retardées à Singapour, le nouvel horaire annoncé par la F1
La décision suit un un Sprint perturbé par la pluie
La séance de qualifications du Grand Prix de Singapour de Formule 1 ne débutera pas à l’heure initialement prévue ce samedi. La FIA a annoncé un report en raison des perturbations survenues pendant la course Sprint, elle-même retardée par une violente averse sur le circuit urbain de Marina Bay. Entre les conditions météorologiques, les incidents en piste et les interventions de la voiture de sécurité, l’épreuve s’est terminée trop tard pour permettre le respect du délai réglementaire précédant les qualifications.
Une quinzaine de minutes avant le départ initialement prévu du Sprint, une forte averse s’est abattue sur une partie du circuit de Marina Bay, laissant d’importantes quantités d’eau stagnante sur la piste.
La direction de course a donc décidé de retarder le départ de 30 minutes afin de permettre l’évacuation d’une partie de cette eau et d’améliorer les conditions de sécurité.
Initialement programmé à 11h en France, le Sprint a finalement débuté à 11h30. Mais les perturbations ne se sont pas arrêtées là.
La course a également été prolongée par cinq tours effectués derrière la voiture de sécurité, à la suite de plusieurs incidents : l’accident de George Russell, l’accrochage entre Lance Stroll et Sergio Pérez, un autre entre les McLaren et des problèmes techniques rencontrés par Franco Colapinto et Isack Hadjar.
Ces événements ont considérablement retardé la conclusion de l’épreuve, dont le drapeau à damier n’a finalement été agité qu’à 12h16.
Avec un délai réglementaire de trois heures à respecter entre la fin du Sprint et les qualifications, un départ ne pouvait avoir lieu qu’à 15h16 eu mieux en France.
La F1 et la FIA viennent de confirmer un horaire "plus rond" pour 15h30.
Rendez-vous dès 14h45 pour suivre la séance avec les dernières informations du paddock, la météo et toutes les réactions du Sprint F1 à retrouver d’ici là.
Mise à jour : le live des qualifications a été lancé et est disponible ici. Beaucoup d’informations déjà avant même le lancement de la séance !
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