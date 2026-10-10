Hamilton a ’adoré’ le Sprint sur piste mouillée et veut faire encore mieux en course

Ferrari a placé ses deux voitures dans le top 3 ce samedi lors du Sprint F1 de Singapour. Un très bon résultat pour la Scuderia qui inscrit 13 points et a surtout montré un rythme solide dans des conditions de course, mais aussi sur une piste séchante, avec un Lewis Hamilton qui semblait pouvoir rivaliser avec Max Verstappen pendant une grande partie de la course.

Le septuple champion du monde explique même avoir abandonné l’idée de se battre dès les premiers tours car la trajectoire sèche empêchait toute attaque et tout dépassement. Il était toutefois heureux d’avoir pu rouler dans ces conditions, et il s’est démarqué par un départ qui lui a permis de gagner trois places.

"J’ai pris un super départ, c’était génial ! J’adore conduire sur ce circuit sous la pluie et dans ces conditions. Donc dès qu’il s’est mis à pleuvoir je me suis dit que ça allait être une bonne journée. J’ai essayé de rester proche sans tuer mes pneus, je n’attaquais pas trop" raconte-t-il.

"Mais j’ai réalisé que la course allait être longue, que je n’allais pas pouvoir dépasser dans ces conditions car il n’y avait qu’une trajectoire. J’ai relâché mon effort et le pneu avant droit a un peu surchauffé. C’est un circuit difficile où dépasser."

Selon lui, ce bon résultat d’ensemble montre que Ferrari a encore le niveau en rythme de course, et il espère une bonne qualification cet après-midi pour pouvoir lutter pour la victoire demain face aux Mercedes et aux Red Bull.

"On a montré qu’on a une bonne voiture, et si l’on peut mettre les deux voitures à l’avant en qualifications, je pense qu’on pourra mettre la pression sur Mercedes et Red Bull. Elles sont rapides mais on en est capables, il faut juste qu’on mette les voitures plus à l’avant."

Charles Leclerc a terminé troisième derrière son équipier et il se félicite d’avoir pu tenir ce rythme alors que ses pneus ont beaucoup souffert quand la piste a séché. Malgré un rythme très lent, il a tenu, d’abord face aux McLaren, puis face à Kimi Antonelli.

"J’ai eu des difficultés dès le milieu de la course, j’avais pris un équilibre agressif à l’inverse de ce que je fais d’habitude avec un aileron avant plus faible sous la pluie, mais quand ça a séché je n’étais nulle part et c’était délicat à la fin" déclare le Monégasque, qui a vu l’accrochage des McLaren derrière lui.

"Je savais que je devais avoir une très bonne sortie de virage au 5, j’ai fait une bonne relance et en regardant dans mon rétroviseur, j’ai vu les deux lumières rouges de l’arrière des voitures, donc j’ai su que quelque chose s’était passé, mais Kimi était aussi très rapide à la fin."