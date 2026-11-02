’J’ai pleuré’ : le père d’Antonelli est ému après un jour ’important’

Le père de Kimi Antonelli a rendu hommage à son fils après le titre mondial qu’il a obtenu, devenant au passage le plus jeune champion du monde de l’histoire de la F1. Marco Antonelli a accompagné le pilote Mercedes F1 tout au long de sa carrière, y compris lors des Grands Prix en 2025 et cette année, et il a été évidemment présent, ainsi que la mère et la sœur de Kimi, pour célébrer ce moment historique.

Après que le jeune homme de 20 ans a décroché la troisième place derrière le vainqueur de la course Max Verstappen et Lewis Hamilton, il a enlacé sa famille après être descendu de sa voiture, venant célébrer ce succès auprès de ceux qui l’ont toujours soutenu.

"Étape par étape, il se rend de plus en plus fort, et voilà le résultat. J’ai beaucoup de chance parce que la relation avec mon fils et avec ma fille est spéciale, et c’est la meilleure chose au monde que je puisse avoir" a déclaré Marco Antonelli à Sky Sports F1.

"Bien sûr, Kimi est jeune et a besoin d’un soutien dans les moments difficiles comme dans les moments heureux, pour partager la situation avec quelqu’un qu’il sait être de son côté. Je n’ai rien fait de spécial, j’ai seulement fait le travail que je pense que chaque père fait avec son fils et sa famille, et nous voilà donc ici. Je suis très fier de cela."

Ce triomphe représente également beaucoup sur le plan personnel et familial, comme l’a expliqué le père du nouveau champion du monde à F1 TV, détaillant comment son fils a su rebondir après une première saison délicate.

"Je me sens bien parce que vous pouvez imaginer que, lorsque vous obtenez un résultat comme celui-ci, c’est un résultat important et je suis très heureux. Je lui ai dit ’je ne sais pas si tu le sais, tu es le champion’. J’ai pleuré !"

"C’est étape par étape, au cours de sa carrière, qu’à certaines occasions, je me suis rendu compte qu’il était bon. Mais [on ne] peut jamais dire qu’il pourrait atteindre ce résultat, parce qu’il n’est pas possible de le dire. On ne peut jamais [être sûr] d’être champion du monde un jour."

"La position dans laquelle se trouvait Kimi l’année dernière était très difficile, parce que lorsque vous sautez dans la voiture d’un septuple champion du monde, il est très difficile de maintenir le niveau de performance et de ne pas ressentir la pression."

"Je suis très heureux qu’après la mauvaise période, il ait eu la capacité de repartir à zéro et de se servir de l’expérience pour s’améliorer, et je pense que ceci en est le résultat. Pour moi, la célébration se passe ici sur la piste, autour des fans, autour de vous, autour des voitures. C’est ma vie."