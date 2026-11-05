Piastri veut simplement ’un week-end plus propre’ au Brésil

Oscar Piastri espère un bon week-end au Brésil, après un GP du Mexique particulièrement difficile. Le pilote McLaren F1 a été éliminé en Q2 et a terminé hors des points après une pénalité, et il revient sur un circuit d’Interlagos où il a connu deux incidents l’année dernière, avec un accident le samedi et un accrochage le dimanche. Il aura donc doublement envie de vivre un week-end positif.

L’équipe de Woking apporte un aileron avant révisé pour la course brésilienne, qui devrait alimenter le développement de sa voiture de 2027, et il espère que les nouvelles pièces pourront conférer un comportement plus équilibré à la voiture actuelle.

"Je ne pense pas avoir besoin de faire quoi que ce soit de spectaculaire, je pense que ce serait simplement bien d’avoir un week-end un peu plus propre, c’est certain" a expliqué le pilote australien.

"Nous avons évidemment de nouveaux éléments sur la voiture ce week-end, donc avec un peu de chance, cela nous rendra la vie un peu plus facile, mais il n’est pas nécessaire d’essayer de rebondir en faisant quelque chose de spécial."

"Il s’agit juste d’essayer de travailler sur les choses sur lesquelles nous avons continuellement travaillé et d’essayer de faire en sorte que la voiture se comporte un peu mieux si nous le pouvons."

"C’est donc le plus grand objectif et nous verrons où nous aboutirons. Ça ne sert à rien d’essayer de forcer quelque chose qui ne va pas se produire, donc nous prendrons simplement tout le rythme que nous pourrons obtenir."

Compte tenu de la saison qu’il vit, Piastri n’aurait pas de souci à devoir affronter un week-end sous la pluie, si les conditions restent acceptables : "Cela dépend ! Quand on voit encore où on va c’est amusant ! Ca ne me dérange pas de piloter sous la pluie, il y a moins de variables quand c’est sec."

"Mais quand on est dans une position où on a besoin de quelque chose de spécial pour un résultat spécial, c’est positif. L’an dernier, quand nous avions la voiture pour gagner la plupart du temps, on préférait que ce soit plus simple, mais ça ne me dérange pas de piloter sous la pluie."

Piastri a accepté sa pénalité au Grand Prix de Mexico pour son accrochage avec Arvid Lindblad sur la base des directives sur les normes de pilotage de la Formule 1, mais il a suggéré que ces directives pourraient nécessiter des ajustements pour des virages comme les trois premiers virages de l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

"Je pense qu’en regardant les directives, il est assez difficile de contester la pénalité. Mais je pense que cet enchaînement de virages au Mexique est précisément l’endroit où les directives sont très délicates à appliquer."

"Chaque virage est légèrement différent, chaque enchaînement de virages en particulier, et oui, on a un peu l’impression que lorsque votre seule option pour éviter un incident est de couper la piste, vous n’êtes pas laissé dans une très bonne position. C’est une situation difficile, c’est sûr."

"Je pense qu’Arvid a été très vigoureux. Je pense que si vous regardez les directives, il avait le droit de se [défendre], et je pense aussi que pour ma part, j’avais le droit d’essayer de faire passer cette manœuvre jusqu’au moment où j’ai essayé de céder, ce qui est le moment où nous nous sommes percutés."

Piastri n’a pas signé de podium depuis Miami, et il reconnait que c’est quelque chose qui lui manque. Mais il se veut rassurant quant au fait qu’il n’a pas eu que des mauvais week-ends depuis la course en Floride.

"C’est bien plus amusant quand on y est que quand on n’y est pas. Mais je dois trouver de la constance et de l’aisance dans la voiture. Il y a eu de bonnes courses depuis, j’ai eu de bonnes performances mais pas assez pour me battre pour un podium. Le plus important pour moi est de débloquer de la performance."

L’Australie a perdu Alan Jones, champion du monde 1980 décédé cette semaine, et le pilote McLaren a eu un mot pour son aîné : "C’est une journée très triste, on doit célébrer sa vie. C’était un gars qui a eu beaucoup de succès en piste et c’est encore le champion du monde le plus récent qu’on ait eu en Australie."

"Mais la personne qu’il était aussi était très directe, et à titre personnel, il avait de bonnes choses à dire sur moi, c’était toujours agréable. J’avais aussi pu piloter sa voiture et c’était cool de pouvoir me connecter à lui. C’est une journée triste mais on doit le célébrer."