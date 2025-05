’Incapable de dépasser’, ’faible’ : Norris n’a pas les capacités pour gagner le titre en 2025

Lando Norris ne remportera pas le championnat du monde cette saison s’il n’améliore pas rapidement son pilotage, selon un ancien pilote de Formule 1.

Alors que certains suggèrent qu’il manque de force mentale pour triompher cette saison, Norris a tenté agressivement de dépasser Max Verstappen, détenteur de la pole position, à Miami, mais a été contraint de sortir de la piste, le rétrogradant à la sixième place.

Le pilote McLaren a argué d’avoir été « contraint de sortir » et s’est plaint que la course contre Verstappen était une question qui se résumait à « soit on se crashe, soit il n’y a pas de dépassement ». Mais son coéquipier Oscar Piastri a lui parfaitement réussi à dépasser le quadruple champion du monde pour aller s’imposer.

"Je ne sais pas ce qui ne va pas avec Norris," confie Ralf Schumacher.

"Norris n’est pas capable de dépasser, sinon il le ferait. Il n’y a aucune excuse. Certains pilotes ont tout simplement un don exceptionnel pour cela : Verstappen, bien sûr, mais aussi Piastri et, je dois le dire, Oliver Bearman."

"Norris n’en a tout simplement pas la capacité, et il ne l’apprendra pas non plus. Cela restera ainsi. Il lui manque les bases du dépassement."

"On apprend ça en karting, donc il devrait pouvoir le faire. Mais il semble toujours mettre trop de temps à prendre la tête, et c’est un problème. Ce n’est pas comme ça qu’il peut devenir champion du monde."

Une autre critique récurrente à l’encontre de Norris est qu’il n’est pas aussi fort mentalement que des pilotes qui ont du calme ou la sérénité de Piastri, ou l’assurance d’un Verstappen. Schumacher estime qu’un tournant dans la hiérarchie des équipiers chez McLaren a déjà eu lieu.

"Piastri peut se sentir clairement supérieur après le week-end de Miami. Il a même été un peu malchanceux avec la voiture de sécurité au sprint, ce qui est la seule raison pour laquelle Norris a gagné au final. C’est donc une situation difficile pour Norris. Et il ne se fait pas d’amis non plus avec ses critiques envers Verstappen."

"Même son propre directeur d’équipe, Andrea Stella, a clairement vu que c’était une erreur de Norris au départ, qu’il s’est trop précipité."

Schumacher pense même que les difficultés de Norris pourraient s’accentuer lors des prochains Grands Prix.

"Norris sait qu’il doit maintenant se montrer à la hauteur. Cela signifie qu’il va prendre davantage de risques, notamment parce que je pense qu’il en a assez d’être toujours taxé de faible."

"Je pense qu’il voudra faire preuve de plus de ténacité maintenant, mais il lui manque le feeling d’un Piastri. Piastri démontre également qu’il peut piloter contre une autre sur des trajectoires tendues ou se défendre avec acharnement."

"J’imagine bien Norris mal évaluer une situation lors d’un duel direct, ce qui pourrait entraîner un contact avec son équipier."