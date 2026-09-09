Giovinazzi envoyé par Ferrari à Madrid en cas de forfait de Leclerc

Charles Leclerc n’est pas encore assuré de pouvoir prendre le départ du Grand Prix d’Espagne à Madrid, quelques jours après son spectaculaire accident survenu à Monza. Le pilote Ferrari a souffert de troubles de la vision après l’impact et a dû passer de nouveaux examens cette semaine. Dans l’attente de son autorisation médicale définitive, comme nous vous le rapportions hier , la Scuderia a pris ses précautions en envoyant son pilote de réserve Antonio Giovinazzi à Madrid, tandis qu’une autre inconnue demeure autour de l’état de l’unité de puissance ADUO utilisée par Leclerc en Italie.

Ferrari se prépare donc à toutes les éventualités avant le premier Grand Prix de Madrid. Antonio Giovinazzi, pilote de réserve de la Scuderia, a été envoyé sur place alors que Charles Leclerc doit encore recevoir son feu vert médical définitif après son accident de Monza.

Le Monégasque avait été victime d’un violent accident lors des premiers tours du Grand Prix d’Italie. Après le choc, il avait notamment fait état de problèmes de vision, ce qui a conduit à la réalisation de nouveaux examens cette semaine.

Leclerc s’est toutefois voulu rassurant dans un message adressé à ses supporters hier soir sur Instagram.

"Merci pour tous vos messages," a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

"Physiquement, c’était un gros choc, mais je vais bien. Émotionnellement, cela fait encore plus mal quand quelque chose comme ça arrive ici, à la maison, devant vous tous, les tifosi."

L’unité de puissance ADUO également sous surveillance

La condition physique du pilote n’est toutefois pas la seule inconnue pour Ferrari après le crash. La Scuderia doit également déterminer l’état de la dernière évolution de l’unité de puissance ADUO2 de Leclerc, qui avait été introduite à Monza.

Certains rapports suggèrent que le moteur aurait survécu à l’accident. La Gazzetta dello Sport affirme cependant que les ingénieurs de Ferrari poursuivent encore leurs analyses afin de déterminer si certains éléments devront être remplacés.

"Dans les prochaines heures, Ferrari devra décider s’il faut procéder au remplacement du moteur et de ses composants," rapporte ainsi le média italien.

Une éventuelle décision de remplacer l’ensemble de l’unité de puissance aurait des conséquences sportives à Madrid et entraîner une pénalité sur la grille de départ. Les éventuels dégâts touchant la boîte de vitesses n’ont en revanche plus de conséquence en matière de sanction depuis cette année.

L’accident de Monza a également relancé les interrogations autour du niveau de risque pris par Charles Leclerc cette saison. Dans une chronique publiée par Championat, l’ancien pilote de Formule 1 Vitaly Petrov s’est notamment demandé pourquoi le Monégasque rencontrait régulièrement des problèmes pouvant mener à des accidents.

Le Russe a commencé par souligner son appréciation du pilote Ferrari avant de pointer ce qu’il considère comme une faiblesse préoccupante.

"J’aime Charles, son approche, sa vitesse, et ainsi de suite, mais je ne comprends pas pourquoi il rencontre régulièrement des problèmes qui conduisent à des accidents," déclare Petrov.

"Peut-être que Leclerc a agi de cette manière à cause de la pression et du sentiment de responsabilité envers les fans lors du Grand Prix à domicile de Ferrari."