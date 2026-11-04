Ferrari perd le contrôle de Hamilton et Leclerc, les critiques se multiplient

Les tensions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc continuent de faire réagir après le Grand Prix du Mexique, où leur affrontement en piste aurait coûté à Ferrari un doublé qui semblait à sa portée. Alors que la Scuderia dispose enfin d’une monoplace capable de jouer régulièrement la victoire, plusieurs anciens pilotes de Formule 1 dénoncent une rivalité interne devenue difficile à maîtriser. De Jean Alesi à Ralf Schumacher, les critiques visent aussi bien le comportement des deux pilotes que l’incapacité supposée de la direction à imposer des limites, même si certains observateurs défendent des lectures très différentes de cet épisode.

Le Grand Prix du Mexique a laissé un goût amer chez Ferrari. Malgré une monoplace compétitive, l’écurie italienne a vu ses espoirs de doublé s’envoler à la suite d’un affrontement entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc, relançant les interrogations sur la gestion de ses deux pilotes.

Cette rivalité, déjà perceptible lors de précédentes courses, semble désormais atteindre un niveau préoccupant aux yeux de plusieurs anciens acteurs de la Formule 1. Certains reprochent aux pilotes de privilégier leurs ambitions personnelles, tandis que d’autres estiment que la responsabilité incombe avant tout à la direction de Ferrari.

Les réactions sont particulièrement sévères en Italie, où Jean Alesi n’a pas caché son incompréhension face à la tournure prise par la course mexicaine.

Dans une chronique publiée par le Corriere della Sera, l’ancien pilote Ferrari estime que Hamilton et Leclerc ont davantage couru pour leurs intérêts individuels que pour ceux de la Scuderia.

À ses yeux, leur affrontement au Mexique constitue une aggravation des tensions déjà observées lors du Grand Prix d’Italie, à Monza.

"Tout cela m’a semblé complètement fou. Une répétition, en pire, de ce qui s’est passé à Monza, et un manque de respect envers ceux qui leur ont enfin donné à tous les deux une voiture capable de gagner."

Le Français comprend que les deux pilotes cherchent à s’imposer l’un face à l’autre, mais considère que cette rivalité doit rester compatible avec les intérêts de l’équipe.

"Je peux comprendre les raisons personnelles qui poussent Leclerc et Hamilton à se battre, mais il doit y avoir une limite, et cette limite a été dépassée."

Pour Alesi, la situation est d’autant plus regrettable que "Ferrari possède désormais les moyens techniques de viser les premières places avec ses deux monoplaces".

Vitaly Petrov se montre encore plus direct dans son analyse des événements. L’ancien pilote de Formule 1 considère que Charles Leclerc aurait dû faire preuve de davantage de patience dans son duel avec Hamilton, notamment au moment où les deux Ferrari tentaient de prendre l’avantage sur Max Verstappen et leurs autres adversaires.

"Rien n’empêchait Leclerc d’attendre que les deux pilotes Ferrari aient dépassé Verstappen et tous les autres avant de tenter une attaque. Au bout du compte, Charles a tout simplement volé la victoire à Hamilton."

Christian Danner propose une lecture différente de la situation. Pour l’ancien pilote allemand, le problème ne réside pas tant dans la volonté des deux hommes de se battre que dans l’incapacité de leur équipe à encadrer cette rivalité.

"Vous avez deux pilotes extrêmement rapides, mais vous devez les garder sous contrôle. C’est le travail de Ferrari."

Danner ne dédouane toutefois pas Hamilton de toute responsabilité.

"Hamilton est une diva et restera toujours une diva. Il ne facilite pas les choses à Vasseur en exposant systématiquement les problèmes internes dans les médias."

Ralf Schumacher s’est lui aussi montré particulièrement critique envers Lewis Hamilton, mais davantage en raison de sa réaction après l’affrontement que de son pilotage pendant la course.

L’ancien pilote estime que le Britannique est allé trop loin en réclamant une pénalité contre son propre équipier à la radio, avant de poursuivre ses critiques devant les médias.

"Mon problème, c’est le drame qui a suivi. Réclamer une pénalité contre son coéquipier à la radio est inacceptable. Ensuite, parler comme Al Capone et menacer en disant que ’nous avons de très, très gros problèmes’, à mes yeux, c’est vraiment le chien qui promène son maître."

"Il faut absolument que quelque chose change."

Jan Lammers apporte une analyse plus nuancée de la rivalité entre les deux pilotes Ferrari.

L’ancien pilote de Formule 1 estime que les tensions observées au Mexique révèlent surtout une différence de philosophie entre Hamilton et Leclerc.

"Chez Ferrari, on peut voir la différence entre un pilote de course extrêmement rapide et un septuple champion du monde. L’un raisonne davantage sur le long terme et l’autre se concentre sur le court terme."

Sans désigner explicitement un responsable de l’accrochage, Lammers suggère ainsi que les deux pilotes n’abordent pas nécessairement les situations de course avec les mêmes priorités.

Les réactions provoquées par le Grand Prix du Mexique montrent à quel point la rivalité entre Hamilton et Leclerc est désormais scrutée. Ces divergences d’analyse convergent néanmoins vers une même interrogation : comment Ferrari peut-elle tirer pleinement parti de sa compétitivité retrouvée si ses deux pilotes continuent de s’affronter au risque de compromettre les résultats de l’équipe ?

Après les épisodes de Monza et de Mexico, la gestion de cette rivalité apparaît désormais comme un enjeu majeur pour Frédéric Vasseur et la Scuderia, qui devront trouver un équilibre entre la liberté laissée à leurs pilotes et la défense des intérêts collectifs.