’Il a honte de lui-même’ : Ralf Schumacher démolit la saison de Russell

George Russell traverse une période particulièrement difficile chez Mercedes, et Ralf Schumacher ne prend aucun gant pour commenter ses performances. Alors que le Britannique avait débuté la saison 2026 dans la peau du favori pour le titre mondial, il a progressivement été éclipsé par son jeune coéquipier Kimi Antonelli, désormais sacré champion du monde. L’ancien pilote de Formule 1 estime que Russell multiplie les erreurs et remet ouvertement en question sa capacité à poursuivre sa carrière aussi longtemps que Lewis Hamilton ou Fernando Alonso.

Ralf Schumacher a livré une analyse particulièrement sévère de la saison de George Russell, dont les ambitions de titre mondial se sont effondrées face à l’ascension spectaculaire de Kimi Antonelli chez Mercedes.

Interrogé par Sky Deutschland, l’ancien pilote allemand estime que le Britannique traverse une période où rien ne semble fonctionner, au point de risquer désormais de perdre également la deuxième place du championnat.

"George commet trop d’erreurs, il est plus lent que son coéquipier et il va probablement perdre aussi sa place de vice-champion du monde", a déclaré Schumacher.

"Tout va mal pour Russell en ce moment. Il se sent tellement mal à l’aise et il a honte de lui-même."

Le contraste avec le début de saison est particulièrement marqué. Russell avait abordé le championnat 2026 avec le statut de favori et remporté la manche d’ouverture en Australie, laissant alors entrevoir une campagne qui pourrait lui permettre de décrocher son premier titre mondial.

Mais la dynamique s’est progressivement inversée au profit d’Antonelli, qui a accumulé neuf victoires contre seulement trois pour son coéquipier.

L’Italien a finalement assuré le titre mondial dès le Grand Prix du Mexique, avec cinq manches encore à disputer selon le décompte rapporté, confirmant sa domination sur le Britannique au sein de Mercedes.

Schumacher juge Russell présomptueux de se comparer à Hamilton

Au-delà de ses performances actuelles, Ralf Schumacher s’est également attaqué aux ambitions de longévité exprimées récemment par Russell.

Le Britannique avait évoqué au Mexique la possibilité de poursuivre sa carrière en Formule 1 pendant de nombreuses années encore, en prenant notamment Lewis Hamilton et Fernando Alonso comme références.

Une comparaison que Schumacher juge particulièrement malvenue au regard des difficultés rencontrées par le pilote Mercedes cette saison.

"D’où lui est venue cette déclaration selon laquelle il piloterait encore en Formule 1 dans douze ans, comme Hamilton ? Je n’ai aucune idée de ce qui lui est passé par la tête", a-t-il lancé.

"Je suis presque certain que ce ne sera pas le cas. Je trouve également assez présomptueux de sa part de se comparer à Hamilton."

"Le Mexique a été un désastre pour lui."

Le Grand Prix du Mexique a effectivement constitué une nouvelle déception pour Russell, qui a terminé sixième après avoir vu sa course compromise dès les premiers instants.

Alors qu’il était bien placé pour se battre aux avant-postes au départ, le Britannique a été pénalisé par un problème de déploiement de l’énergie électrique sur la ligne droite menant au premier virage, avant de se retrouver impliqué dans un incident avec Isack Hadjar.

Mercedes a elle-même reconnu que ces difficultés techniques avaient lourdement compromis ses chances d’obtenir un meilleur résultat.

Martin Brundle pas tendre non plus

Selon Martin Brundle, George Russell doit "passer à la vitesse supérieure", sous peine de voir sa collaboration avec Kimi Antonelli tourner court.

"Ce qui affectera le plus George, c’est de ne pas avoir réussi à égaler la vitesse d’Antonelli, sa vitesse constante, qui est la seule chose qui compte dans ce milieu," a déclaré l’ancien pilote de F1, consultant de Sky Sports.

"Le chronomètre est un outil bien archaïque ; malgré les centaines de millions de dollars dépensés chaque année pour faire rouler deux monoplaces de Formule 1, tout se résume, en fin de compte, au chronomètre."

"Or, George n’a pas été aussi rapide que Kimi, surtout dans la seconde moitié de ses relais avec un même train de pneus. C’est donc ce qui va peser sur George."

"Cela pourrait même le briser... mais je pense, au contraire, que cela va le révéler. Il va trouver une réserve de puissance supplémentaire. Il le faut. Il doit revenir l’an prochain et hausser son niveau de jeu s’il veut battre Kimi Antonelli."

"Mais, en attendant, il a dû traverser une saison particulièrement éprouvante pour lui, alors qu’elle était brillante pour un jeune homme de 19 ans qui a fêté ses 20 ans en cours de saison..."

"Soit George a encore une vitesse en réserve, soit c’est la fin pour lui. Il a forcément une réserve de puissance quelque part."

Antonelli, futur successeur de Verstappen au sommet de la F1 ?

Si Schumacher se montre très critique envers Russell, il voit en revanche un avenir particulièrement prometteur pour Antonelli.

À seulement 20 ans, le nouveau champion du monde a déjà pris l’ascendant sur son coéquipier plus expérimenté, une progression qui pourrait, selon l’ancien pilote, le conduire à devenir la nouvelle référence de la Formule 1.

Schumacher estime notamment que l’Italien possède les qualités nécessaires pour succéder à Max Verstappen au sommet de la hiérarchie, à condition de continuer à disposer d’une monoplace compétitive.

"À mon avis, si la voiture reste telle qu’elle est, Kimi sera celui qui aura les meilleures chances de remplacer Max Verstappen en tant que meilleur pilote de Formule 1", a-t-il affirmé.

"Pas aujourd’hui ni demain, mais dans quelques années, cela pourrait tout à fait être le cas."