Pas de glaçons, pas d’eau du robinet : les règles strictes de Verstappen en F1

Alors que plusieurs pilotes de Formule 1 ont été victimes de problèmes gastriques et viraux pendant le Grand Prix de Mexico, Max Verstappen a révélé les précautions particulièrement strictes qu’il applique lors de ses déplacements pour éviter de tomber malade. Le quadruple champion du monde ne laisse rien au hasard, allant jusqu’à utiliser de l’eau en bouteille pour se brosser les dents et à bannir les glaçons de ses boissons. Une discipline alimentaire qu’il respecte depuis plusieurs années et qu’il juge efficace, même s’il reconnaît avoir lui-même connu quelques très mauvaises expériences...

Le Grand Prix de Mexico n’a pas été éprouvant uniquement sur le plan sportif pour certains pilotes. Plusieurs membres de la grille ont également dû composer avec des troubles viraux ou intestinaux au cours du week-end, notamment Valtteri Bottas, Sergio Pérez et le nouveau champion du monde Kimi Antonelli.

Le cas de Bottas a notamment attiré l’attention après que le pilote Cadillac a publié une photographie de lui en train de déguster un authentique taco mexicain dans un restaurant, peu avant de tomber malade. Rien ne permet toutefois d’établir que ce repas était à l’origine de ses problèmes.

De son côté, Max Verstappen préfère limiter autant que possible les risques lorsqu’il se rend dans des pays où il estime nécessaire de prendre davantage de précautions avec l’alimentation et l’eau.

Le pilote Red Bull a ainsi expliqué suivre des règles très précises, y compris pour des gestes du quotidien qui pourraient sembler anodins.

Verstappen affirme notamment ne pas utiliser l’eau du robinet pour son hygiène bucco-dentaire lors de certains déplacements, préférant systématiquement l’eau en bouteille.

"Je me brosse les dents avec de l’eau en bouteille et je n’utilise pas l’eau du robinet," a expliqué le Néerlandais.

Cette prudence s’étend également à ses boissons, puisque le quadruple champion du monde évite même d’y ajouter des glaçons.

Le pilote Red Bull se montre tout aussi vigilant concernant les endroits où il prend ses repas pendant les week-ends de Grand Prix.

Plutôt que de multiplier les sorties au restaurant, il privilégie la restauration proposée par son équipe, où les conditions de préparation des aliments font l’objet d’une attention particulière.

"Je mange principalement dans le motorhome, où ils font très attention sur la sélection des produits qu’ils doivent cuisiner," a précisé Verstappen.

"À l’hôtel, il faut être un peu prudent pour les repas."

Le Néerlandais explique également éviter les aliments qu’il ne connaît pas ou qu’il ne consomme pas habituellement, afin de réduire les risques de désagréments digestifs pendant les week-ends de compétition.

"Je ne mange rien d’inhabituel."

Le pilote Red Bull a également intégré la prise de probiotiques à ses habitudes, une pratique qu’il suit depuis plusieurs saisons et dont il estime ressentir les bénéfices.

"Je fais cela depuis quelques années maintenant et ça aide vraiment," a assuré Verstappen.

Une sauce au Portugal qu’il n’est pas près d’oublier

Interrogé sur les tacos et les plats épicés, Verstappen a également raconté avec humour une expérience culinaire particulièrement désagréable vécue lors de précédentes vacances au Portugal.

Le Néerlandais s’était laissé tenter par une sauce dont la couleur orange lui avait donné envie d’en ajouter à son repas, sans manifestement mesurer à quel point elle pouvait être forte.

"Il y avait une sauce et je me suis dit : ’Oh, super, ajoutons cette sauce orange. Délicieux !’ Eh bien... j’ai failli mourir !"