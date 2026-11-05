Cadillac F1 : les propriétaires de Liverpool discuteraient d’un rachat à plusieurs milliards

Les spéculations autour d’une possible vente de l’écurie Cadillac en Formule 1 prennent de l’ampleur. Après les premières informations faisant état de la volonté de Mark Walter de céder sa participation sur la base d’une valorisation d’au moins trois milliards de dollars, le Wall Street Journal révèle que Fenway Sports Group, propriétaire notamment de Liverpool et des Boston Red Sox, figure parmi les investisseurs intéressés. Si TWG Global continue de démentir l’imminence d’une vente, des discussions seraient déjà engagées, alors que l’avenir de Valtteri Bottas et les ambitions de Colton Herta restent également d’actualité.

Le processus de vente qui entourerait l’écurie Cadillac de Formule 1 semble s’accélérer, avec l’apparition d’un candidat particulièrement important parmi les investisseurs potentiels : Fenway Sports Group, le groupe de John Henry qui possède notamment le club de football de Liverpool et l’équipe de baseball des Boston Red Sox.

Selon le Wall Street Journal, FSG ferait partie des groupes actuellement en discussions avec TWG Global, le conglomérat de Mark Walter, en vue d’acquérir une participation dans l’écurie américaine.

Ces nouvelles informations interviennent quelques jours après les révélations de Sportico, qui affirmait que Walter cherchait à vendre sa participation dans Cadillac sur la base d’une valorisation d’au moins trois milliards de dollars.

Une perspective qui contraste avec les précédentes déclarations de TWG Global, qui avait assuré que l’écurie n’était pas à vendre.

Fenway Sports Group intéressé par une participation majoritaire ?

D’après le Wall Street Journal, Fenway Sports Group serait "l’un des nombreux prétendants actuellement en discussions avec le conglomérat TWG Global de Walter pour acheter une partie de sa participation" dans l’écurie, selon des sources proches du dossier.

Le Guardian va même plus loin, affirmant que FSG aurait étudié la possibilité d’acquérir une participation majoritaire dans Cadillac pour un montant supérieur à deux milliards de livres sterling, soit plus de 2,34 milliards d’euros.

Le quotidien britannique souligne néanmoins que TWG Global continue de contester l’idée qu’une transaction soit sur le point d’être conclue.

"TWG a démenti qu’une vente de Cadillac soit imminente", rapporte le Guardian, "mais le Guardian a appris que le groupe avait discuté avec plusieurs parties intéressées, dont FSG."

Le journal précise également que Fenway Sports Group a refusé de commenter ses éventuels projets d’investissement.

À ce stade, aucune transaction n’a donc été officiellement annoncée, et les informations publiées portent sur des discussions qui pourraient, ou non, aboutir à une prise de participation.

Mark Walter poursuit ses cessions d’actifs sportifs

Ces révélations interviennent alors que Mark Walter poursuit parallèlement la vente d’autres actifs dans le domaine sportif.

Le contexte est également marqué par des enquêtes fédérales distinctes visant des activités d’assurance liées à l’homme d’affaires américain.

TWG Global a toutefois démenti les accusations de fraude formulées dans le cadre de ces affaires.

Ces questions financières et les discussions autour de l’actionnariat de Cadillac alimentent les interrogations concernant l’avenir de l’écurie, même si rien n’indique à ce stade qu’un changement de propriétaire soit imminent.

L’intérêt prêté à Fenway Sports Group constituerait néanmoins une évolution notable, compte tenu de l’importance de ses investissements dans plusieurs grandes disciplines sportives.

Bottas toujours dans l’attente, Pérez déjà prolongé

Pour les pilotes Cadillac, cette incertitude autour de l’actionnariat intervient alors que la composition de l’équipe pour la saison 2027 continue de susciter des questions.

Sergio Pérez a déjà sécurisé son avenir en prolongeant son contrat au moins jusqu’à la fin de la saison 2029.

La situation est différente pour Valtteri Bottas, dont la reconduction n’a pas encore été officiellement confirmée.

Le Finlandais a néanmoins indiqué qu’il considérait la poursuite de sa collaboration avec Cadillac comme une simple question de validation finale de la part de la direction générale basée aux États-Unis.

Le contexte entourant les discussions sur une éventuelle vente de l’écurie ajoute ainsi une inconnue supplémentaire, même si aucun lien direct n’a été établi entre les négociations concernant l’actionnariat et la décision attendue sur l’avenir de Bottas.

Parallèlement à ces interrogations, Cadillac poursuit son programme de développement avec Colton Herta.

Le pilote américain retrouvera le volant de la monoplace demain lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil, vendredi, sur le circuit d’Interlagos.

Cette participation doit notamment lui permettre d’obtenir le dernier point qui lui manque pour satisfaire aux exigences de la Super Licence de la FIA. Herta avait connu une situation inattendue au Mexique, lorsqu’une divergence dans les résultats pris en compte en IndyCar avait révélé qu’il ne disposait finalement que de 39 des 40 points nécessaires.

Le roulage prévu au Brésil devrait lui permettre de franchir ce seuil et de remplir les conditions sportives requises pour obtenir sa Super Licence.