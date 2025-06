Hyundai en F1 ? Abiteboul laisse la porte ouverte pour 2031

L’ancien directeur de Renault F1, Cyril Abiteboul, a minimisé les rumeurs liant Hyundai à une arrivée en Formule 1.

Le Français dirige désormais Hyundai Motorsport et le constructeur coréen a fait sensation dans le monde du sport automobile vendredi avec une publication sur les réseaux sociaux montrant une Formule 1 arborant l’inscription « What If ? » sur l’aileron arrière.

« Préparez-vous à l’aventure », pouvait-on lire en légende de la publication, qui a ensuite été supprimée.

Les rumeurs allaient déjà bon train, certains liant cette publication aux récentes déclarations d’Otmar Szafnauer concernant une possible candidature pour la douzième place vacante de l’écurie de F1.

S’exprimant lors du Rallye de Grèce, alors qu’Abiteboul supervise l’écurie mondiale de rallye de Hyundai, l’homme de 47 ans a insisté : "Je pense qu’il y a eu un message maladroit de l’équipe marketing en Corée."

"Ils voulaient créer le buzz, et ça a marché," a déclaré Abiteboul à Auto Hebdo.

"Il a été retiré depuis, ce qui montre bien qu’il n’y a rien derrière. Il n’y a aucun projet F1. Nous avons déjà beaucoup à faire avec nos deux programmes. Nous restons concentrés là-dessus."

En effet, parallèlement à son projet actuel de rallye mondial, Hyundai prépare actuellement un prototype Hypercar pour disputer le WEC et les 24 Heures du Mans à partir de 2026.

Lorsque la rumeur d’un rapprochement de Hyundai avec la F1 s’est répandue dans le paddock du Rallye de Grèce, Abiteboul a également répondu aux questions des médias internationaux.

"Peut-être à long terme," a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si le constructeur envisageait réellement d’engager une écurie de Formule 1. "Mais pas du tout à court terme. Notre seule chance serait d’entrer serait en 2031. Prenons l’exemple d’Audi : ils ont décidé en 2021 d’entrer en 2026."

"La Formule 1 est un monde à part. Nous ne pouvons pas venir en tant que sponsor, car nous n’avons aucun intérêt à payer les factures des autres ; ce n’est pas notre style."

"L’autre option serait d’apporter notre propre technologie."

Il est intéressant de noter qu’après l’annonce par Renault de la fin de son projet de moteur d’usine pour la F1, des rumeurs récentes laissaient entendre qu’Abiteboul aurait cherché des ingénieurs en sport automobile à Viry-Châtillon.

Hyundai a également été associé à une arrivée en Formule E.

"La feuille de route technologique de la Formule E est intéressante," admet Abiteboul. "Cependant, je constate que ce championnat peine à percer un plafond de verre en termes d’audience et de popularité auprès des fans. Nous continuerons d’étudier cette possibilité."