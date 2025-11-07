Officiel : Hamilton apprend sa sanction après les qualifications sprint

Lewis Hamilton a eu chaud. Le septuple champion du monde a finalement évité une pénalité sur la grille du Sprint après avoir été convoqué par les commissaires à l’issue des qualifications sprint du Grand Prix du Brésil, ce vendredi à Interlagos.

L’affaire a éclaté à la fin de la SQ2, au moment où le pilote Ferrari n’est pas parvenu à signer un deuxième tour rapide. En effet, Hamilton a franchi la ligne de départ après l’apparition du drapeau à damier, l’empêchant d’améliorer et le condamnant à la 11e place sur la grille du Sprint.

Sa situation s’est encore compliquée lorsqu’il a été placé sous enquête. En cause : un incident survenu dans le deuxième secteur. Devant lui, Charles Leclerc a perdu le contrôle de sa Ferrari à la sortie du virage 10 et a effectué un tête-à-queue. Malgré la présence de doubles drapeaux jaunes, Hamilton a poursuivi sa trajectoire sans ralentir de manière notable, comme l’exigent les règles.

Après examen, les commissaires ont toutefois estimé que l’infraction ne méritait pas de sanction sportive lourde telle qu’une pénalité sur la grille. Ils ont décidé de supprimer son temps incriminé, ce dernier n’étant de toute façon pas plus rapide que son meilleur tour de la SQ2. Hamilton écope tout de même d’une réprimande, la première de sa saison.

Leclerc, de son côté, va s’élancer depuis la 8e place pour la course sprint.

Hamilton s’en sort donc sans dommage sur la grille, même si ce rappel à l’ordre souligne l’attention accrue des officiels sur le respect des procédures sous drapeaux jaunes. Le Britannique devra désormais composer avec une position de départ délicate pour tenter de remonter samedi à Interlagos, même si la pluie prévue pourrait grandement l’aider... si le Sprint peut bien être lancé !