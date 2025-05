Colapinto : Il me faudra plus de cinq courses pour être au top chez Alpine F1

Franco Colapinto n’a pas mâché ses mots pour son retour dans le paddock en tant que titulaire à Imola et l’Argentin a affirmé que son contrat de cinq courses ne lui laissait pas suffisamment de temps pour exploiter pleinement le potentiel de l’Alpine F1.

Après neuf courses chez Williams à la fin de la saison 2024, Colapinto a assuré son retour en F1 avec Alpine dès le Grand Prix d’Émilie-Romagne ce week-end.

Cependant, l’écurie française ne lui accorde que cinq courses pour prouver sa valeur, l’équipe restant muette sur le nom de celui qui occupera le garage aux côtés de Pierre Gasly après le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet.

Interrogé sur la possibilité que la durée de son contrat le pousse à commettre davantage d’erreurs, l’Argentin a déclaré : "Je sais ce qui a été dit, on verra bien une fois au volant."

"Mais j’ai une belle opportunité et je suis heureux d’être de retour en F1. Je ne pensais même pas disputer cinq courses, je suis content et je gère très bien la situation. Pour l’instant, je veux juste reprendre le volant."

"Bien sûr, vous avez entendu Carlos [Sainz] dire qu’il lui faut environ dix courses pour s’habituer à la Williams. Je pense que cinq, ce n’est pas suffisant. J’en ai fait que neuf en F1."

"Il me faudra probablement quelques courses supplémentaires, probablement deux de plus que cinq, pour être à la hauteur et optimiser la voiture, mais voilà, c’est ce que j’ai. Je veux juste en profiter au maximum et faire de mon mieux pour l’équipe."

Alpine a connu un début de saison 2025 difficile, l’A525 s’étant montrée parfois rassurante, parfois très peu compétitive, tant en qualifications qu’en course.

Quant à savoir si Flavio Briatore lui avait fixé des objectifs à atteindre pour obtenir une prolongation de contrat au-delà des cinq courses initialement prévues, Colapinto s’est montré discret.

"En tant que pilote, j’essaie simplement d’avancer étape par étape. Je ne connais pas vraiment la voiture, et beaucoup de nouveautés arrivent."

"Je veux juste bien maîtriser les bases et ne pas m’attendre à des résultats. Les performances des équipes sont tellement serrées qu’elles changent d’un circuit à l’autre en fonction de la meilleure configuration que vous pouvez trouver dans le temps imparti ou selon les qualités d’une F1 par rapport à une autre."

"Les EL1 et EL2 nous donneront une idée précise de notre niveau. Je travaille encore beaucoup avec l’équipe. Notre objectif principal est de rendre la voiture plus rapide, il nous faut donc améliorer la performance. C’est l’objectif principal : essayer d’améliorer légèrement les performances et, bien sûr, après ces cinq courses, nous verrons où nous en sommes."

Colapinto a gravi les échelons en tant que membre de l’académie F1 de Williams et a été prêté pour plusieurs années par l’équipe de Grove à Alpine.

"J’ai le sentiment de repartir de zéro à Imola ce week-end. Je suis vraiment excité. Tout est nouveau. Nous repartons de zéro. Bien sûr, ce n’était pas très agréable de quitter son baquet après avoir disputé les neuf dernières courses de l’année dernière."

"Ce n’était pas ce que je voulais, mais c’était l’occasion idéale de réfléchir à ce qui s’est passé l’année dernière et d’en tirer des leçons. Je suis heureux d’être de retour."

"Bien sûr, ce n’est jamais agréable de vivre ce genre de situation, de prendre la place d’un autre pilote, mais on ne choisit jamais vraiment le moment où l’on arrive en Formule 1."

"Je reprends mon destin en main, j’essaie de faire de mon mieux et de maximiser mes chances de perdurer sur la grille."