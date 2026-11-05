Hülkenberg ’se débrouille bien’ à Interlagos et espère un bon résultat

Nico Hülkenberg a de bons souvenirs à Interlagos, puisqu’il avait signé la pole position du Grand Prix du Brésil en 2010 lors de sa première saison chez Williams. Le pilote Audi F1 revient ce week-end sur les terres de cet exploit, et il espère bien figurer sur une piste qui lui a toujours plu, et où il a une bonne vision des défis à relever pour être bien préparé au week-end qui s’annonce délicat, notamment avec la pluie attendue.

Le week-end du Mexique s’est mal terminé pour le pilote allemand au Mexique, avec un accrochage et une pénalité qui lui ont coûté cher, mais il assure qu’il n’a pas eu le temps de s’apitoyer sur son sort.

"On a fait un débriefing classique mais on est dans un triplé de courses, donc on a vite tourné la page. Mexico était un week-end difficile, mais l’équipe a connu une belle fin avec Gabi qui a marqué quatre points, ce qui est bien compte tenu des difficultés qu’il a connues tout le week-end" a déclaré Hülkenberg.

"Mais on ne pense plus à cela maintenant, on se concentre sur ce qu’on peut faire ici et on veut maximiser les opportunités que l’on espère voir se présenter ici ce week-end. C’est pareil partout, mais la piste est bosselée, il peut y avoir du vent, le carrossage est négatif dans certains virages."

"Donc il y a des défis, comme partout. De ce point de vue, c’est un week-end comme les autres, mais c’est un circuit qui est assez délicat. Il y a des longs virages qui ont tendance à mettre en avant les problèmes d’équilibre, mais je me débrouille bien ici normalement et j’espère que ce sera le cas ce week-end aussi."

Interrogé sur son amour du GP disputé dans la banlieue de Sao Paulo, il admet être un grand fan du circuit, mais aussi des fans brésiliens qui offrent toujours une ambiance unique aux pilotes.

"J’ai toujours aimé venir ici, c’est un circuit amusant et légendaire, il y a toujours une énergie spéciale ici. Je me rappelle de 2024, on avait eu une tempête le samedi et on avait fait la qualification le dimanche matin, on était venus à 6h30 le matin au circuit et il y avait des milliers de personnes qui nous attendaient, ça montre la passion qu’il y a ici."