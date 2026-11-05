De la F2 à la F1 en urgence : Câmara raconte sa promotion surprise qui pourrait lui coûter le titre !

Rafael Câmara s’apprête à vivre un week-end qu’il n’avait certainement pas imaginé aussi tôt dans sa carrière. Appelé par Haas pour faire ses débuts en Formule 1 à l’occasion du Grand Prix du Brésil, le jeune pilote de 21 ans découvrira une monoplace de 2026 sur un circuit d’Interlagos où il n’a encore jamais couru. Mais cette promotion inattendue pourrait avoir un prix : leader du championnat de Formule 2, le Brésilien pourrait devoir renoncer à se battre pour le titre si Haas décide de le conserver jusqu’à la fin de la saison. Une décision qui n’a pas encore été prise, assure l’intéressé.

Rafael Câmara n’a pas semblé particulièrement impressionné par l’ampleur de l’événement. Face aux nombreux journalistes brésiliens et internationaux présents à Interlagos, aussi bien lors de ses échanges avec la presse écrite qu’en conférence de presse officielle de la FIA, le jeune pilote Ferrari a affiché son calme habituel.

Pourtant, les circonstances de ses débuts en Formule 1 ont de quoi susciter une certaine appréhension.

Promu chez Haas pour la saison 2027 après la rupture entre l’écurie américaine et Esteban Ocon, survenue pendant le week-end du Grand Prix du Mexique, Câmara a finalement été appelé à prendre le volant dès le Grand Prix du Brésil.

Le Français a été officiellement écarté cette semaine. Ryo Hirakawa, qui l’avait remplacé au Mexique, est quant à lui indisponible à Interlagos puisqu’il dispute ce week-end le titre mondial d’endurance.

Câmara se retrouve donc propulsé dans une monoplace de Formule 1 plus tôt que prévu, devant son public, sans avoir jamais piloté une voiture répondant au règlement 2026 et à ses nombreuses particularités.

Le Brésilien n’a pas non plus d’expérience en compétition sur le circuit d’Interlagos et n’a bénéficié que d’un temps de préparation limité. Il devait initialement participer aux EL1 pour Ferrari, ce qui lui a néanmoins permis d’effectuer un certain travail dans le simulateur de Maranello.

Une promotion accélérée après des essais impressionnants

Si Haas a choisi de faire confiance à Câmara, ce n’est pas uniquement pour pallier l’absence de Hirakawa. Le jeune Brésilien, actuel leader du championnat de Formule 2 et champion de Formule 3 en titre, est considéré depuis plusieurs années comme l’un des plus grands espoirs de la filière Ferrari.

Son potentiel brut est particulièrement apprécié au sein de la Scuderia, même si son pilotage doit encore gagner en maturité avant qu’il puisse exprimer pleinement ses qualités en Formule 1. Un essai privé réalisé avec Haas à Portimão a notamment joué un rôle déterminant dans sa promotion. Câmara s’y était montré si rapide qu’Oliver Bearman, pourtant titulaire de l’écurie, avait éprouvé des difficultés à égaler ses chronos.

Cette performance avait suffisamment impressionné Ayao Komatsu, le directeur de Haas, pour le convaincre de confier un volant au Brésilien pour 2027. Reste désormais à déterminer si le jeune pilote est prêt à franchir cette étape plus rapidement que prévu.

Interrogé sur le coup de téléphone lui annonçant qu’il piloterait la VF-26 dès le Grand Prix du Brésil, Câmara a reconnu sa surprise.

"J’ai été très surpris. Ce n’est certainement pas l’endroit où je m’attendais à faire mes débuts en Formule 1, mais je suis simplement très heureux de cette opportunité et également très reconnaissant envers l’équipe de me faire confiance cette semaine. J’essaie donc simplement de profiter de cette course à domicile et de prendre du plaisir en piste."

Débuter en Formule 1 devant son public représente toujours un défi, particulièrement lorsqu’une telle opportunité se présente avec aussi peu de préparation. Kimi Antonelli en avait notamment fait l’expérience lors de ses premiers essais libres avec Mercedes au Grand Prix d’Italie 2024, lorsqu’il avait accidenté sa monoplace. Le nouveau champion du monde avait également reconnu avoir été éprouvé par l’attention médiatique entourant son retour à domicile, à Imola, la saison dernière.

Câmara assure toutefois ne pas se laisser perturber par les attentes et les sollicitations qui accompagnent ses débuts.

"Il va se passer beaucoup de choses", a-t-il reconnu au sujet de l’attention médiatique grandissante depuis l’annonce de sa participation.

"Mais je pense que tout devrait bien se passer. Peu importe ce que les gens disent ou ce qui se passe à l’extérieur, cela n’a jamais vraiment été un problème. J’essaie toujours de me concentrer sur ce qui me concerne, sur les choses que je peux contrôler, et ce qui se passe à l’extérieur n’est pas vraiment sous mon contrôle. J’essaie donc simplement d’aller en piste et de faire ce que je sais faire."

Le fait de posséder déjà un contrat pour 2027 constitue également un avantage important. Il peut ainsi aborder ce premier Grand Prix comme une occasion d’apprendre, plutôt que comme un examen décisif.

"J’essaie simplement d’apprendre autant que possible. Il va se passer beaucoup de choses, mais de mon côté, j’essaie de voir cela comme quelque chose de positif. Cela fait longtemps que je n’ai pas piloté à domicile. J’essaie donc vraiment de profiter de ce week-end et de prendre du plaisir."

"Évidemment, ce ne sera pas facile, mais je pense que ce qui m’aide toujours, c’est de me concentrer sur moi-même, sur mon travail, et de m’assurer que j’apprends et que je progresse à chaque fois."

Des débuts particulièrement émouvants devant le public brésilien

Au-delà de la préparation de sa première saison complète en Formule 1, Câmara souhaite également prendre le temps de mesurer l’importance du moment. Depuis son arrivée en Formule 3, le Brésilien a découvert l’ampleur du soutien que lui apportent les supporters de son pays.

Faire ses débuts dans la catégorie reine à Interlagos représente donc une occasion particulièrement symbolique.

"Depuis que je suis arrivé en F3, où l’on bénéficie d’une plus grande exposition, le soutien des fans brésiliens a été vraiment énorme. Et cela a toujours été agréable de voir à quel point ils nous encouragent et nous soutiennent."

"Pouvoir disputer ma première course de F1 ici, devant tout le monde, serait quelque chose de très spécial. Je vais certainement essayer de leur offrir un beau week-end."

Mais cette première apparition pourrait aussi marquer le début d’un changement beaucoup plus important dans son programme de fin de saison.

Le titre de Formule 2 pourrait être sacrifié

La grande interrogation concerne désormais la suite du calendrier. Dans son annonce officialisant la promotion anticipée de Câmara, Haas n’a pas précisé qui accompagnerait Oliver Bearman lors des trois dernières manches de la saison, à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi.

Si l’écurie américaine décidait de conserver Câmara dans sa monoplace pour ces trois rendez-vous, le Brésilien pourrait être contraint de renoncer à son objectif de remporter le championnat de Formule 2.

Il occupe actuellement la tête du classement avec sept points d’avance sur Nikola Tsolov, jeune pilote de la filière Red Bull, alors qu’il reste deux manches à disputer, au Qatar et à Abu Dhabi.

La difficulté réside dans la complexité de mener simultanément les programmes de Formule 1 et de Formule 2 lors d’un même week-end. Une titularisation prolongée chez Haas pourrait donc conduire Câmara à sacrifier le titre de F2 pour privilégier sa préparation à la saison 2027.

Le principal intéressé assure toutefois qu’aucune décision n’a encore été prise.

"C’est quelque chose dont nous discuterons après le week-end, pour déterminer comment préparer l’avenir", a expliqué Câmara.

"Mais nous n’en discutons pas vraiment pour le moment. Je veux simplement m’assurer que nous passons un excellent week-end, et ensuite, nous verrons ce qui se passe. Je ne prédis pas l’avenir, donc nous verrons ce qui arrivera. J’essaie simplement de terminer le week-end proprement, et ensuite, nous verrons ce qui se passe."

Bortoleto lui conseille de ne pas abandonner le titre de F2

Gabriel Bortoleto, ami proche de Câmara et lui-même champion de Formule 2 en 2024, a également été interrogé sur ce dilemme.

Le pilote Audi estime qu’il ne faut pas sous-estimer la valeur d’un titre dans l’antichambre de la Formule 1, particulièrement lorsqu’il est remporté dès la première saison. Bortoleto connaît bien cette situation, puisqu’il avait déjà signé son contrat pour accéder à la F1 alors qu’il était encore engagé dans la lutte pour le championnat de F2.

Il considère aujourd’hui que le fait d’avoir mené cette campagne jusqu’à son terme constitue une source de satisfaction importante.

"C’est une bonne question, parce qu’évidemment, je n’étais pas exactement dans la même situation que Rafa. Et je pense qu’avoir un titre de F2 ou de F3 à son palmarès, particulièrement lorsque seuls quelques pilotes ont réussi à le remporter dès leur première année, est quelque chose dont on peut être fier", a expliqué Bortoleto.

"Je sais que courir en F1 est important, mais lorsque vous avez déjà signé un contrat pour la saison suivante, ce qui est son cas, et ce qui était également le mien lorsque je me battais encore pour mon championnat, je pense que décrocher le titre de F2 est quelque chose de vraiment bien."

"Je suis donc heureux d’être resté en F2 et d’avoir terminé ce que j’avais à y faire. J’ai remporté le titre et maintenant, je peux regarder en arrière et me dire : ’D’accord, je suis champion de F3, je suis champion de F2 et maintenant je suis en F1’, où l’on dispose ensuite de temps pour apprendre."

Le pilote Audi reconnaît néanmoins que la possibilité d’accumuler de l’expérience en Formule 1 avant une première saison complète présente elle aussi des avantages.

"Évidemment, on veut aborder sa première saison en F1 avec le plus de connaissances possible afin de ne pas commettre d’erreurs, ou d’en commettre le moins possible."

"Mais vous savez, je pense qu’il n’y a pas de véritable pression sur Rafa, du genre : ’Tu dois être performant lors de cette course, sinon tu es dehors.’ Ce n’est pas sa situation. Et ce n’était pas non plus la mienne."