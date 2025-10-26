Hülkenberg ’pensait faire mieux’ que sa 13e place et veut remonter en course

Nico Hülkenberg n’a pas réussi à atteindre la Q3 alors qu’il avait signé un beau cinquième temps en début de Q2. Mais le pilote Sauber F1 n’a pas amélioré comme il l’aurait souhaité, et il a été repoussé en 13e position.

L’Allemand promet de tout donner en course et il espère pouvoir effectuer une remontée pour aller inscrire des points. Il pense qu’il n’aura que ça à faire, en espérant des rebondissements devant lui.

"Je n’étais pas super content, on pensait pouvoir faire mieux. C’était prometteur en essais libres, mais j’ai percuté le mur en qualifications, j’ai eu du mal à trouver du rythme et à avoir un bon équilibre. Mais c’est comme ça, on va essayer de piloter durement demain et remonter" note Hülkenberg.

"On verra, en rythme de course on était très proches les uns des autres. Ce ne sera pas facile de dépasser comme toujours, mais on va étudier de près toutes les options stratégiques, puis je vais piloter vite et me battre durement."

Gabriel Bortoleto a été éliminé en Q1 avec une 16e place quelque peu décevante. Le Brésilien est très déçu car son dernier tour avec les pneus tendres n’a pas été bon, la voiture n’ayant aucune adhérence ni aucun équilibre.

"C’est dommage, mes deux premiers tours étaient bons. Mais quand j’ai attaqué avec les tendres neufs, j’étais en travers partout, et je n’avais pas de grip. Le rythme était là mais j’ai perdu toute la performance dans le dernier tour" note le Brésilien, qui admet qu’il "ne sait pas où il est possible de dépasser sur ce circuit".