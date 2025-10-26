Aucun cadeau ! Verstappen met en garde Norris et Piastri pour la suite

Max Verstappen est passé en mode offensif ! Le pilote Red Bull a averti ses rivaux pour le titre, Oscar Piastri et Lando Norris, qu’ils devront être mentalement "solides comme un roc" s’ils veulent le battre pour le titre 2025.

À cinq manches de la fin, Verstappen n’est qu’à 40 points de Piastri et à 26 points de Lando Norris, après avoir repris 64 points à l’Australien lors des quatre dernières courses.

Il reste 141 points à marquer cette saison, Verstappen ayant remporté plusieurs victoires sur tous les circuits restants, ce qui va accroître la pression sur le duo de McLaren.

Aucun des deux n’a jamais disputé le titre mondial auparavant, tandis que Verstappen a déjà connu la plus grande bataille pour le titre de tous les temps, lorsqu’il a devancé Lewis Hamilton en 2021.

C’est cette expérience que Verstappen estime être son atout majeur.

"C’est difficile à dire, mais en 2021, la guerre des mots, c’était un peu un jeu auquel je jouais. Aujourd’hui, je n’en ai plus besoin," a déclaré Verstappen au Telegraaf.

"À l’époque, je n’avais jamais remporté de titre, et aujourd’hui, j’en ai plusieurs à mon actif, contrairement à eux. À ce stade de la saison, on est forcément plus nerveux quand on n’a pas encore remporté de titre."

"On essaie toujours de maximiser ses performances, de ne pas commettre d’erreurs majeures et de toujours chercher à s’améliorer, et il faut être mentalement très fort, solide comme un roc !"

"Il est trop facile de dire ’c’est un pilote agressif’. Je pense que beaucoup de pilotes peuvent être agressifs. Mais il faut aussi faire preuve d’une certaine intelligence et être capable d’analyser les courses et les moments clés. Il n’y a donc aucun cadeau à leur faire !"

Lorsqu’on lui a demandé si McLaren devait s’inquiéter de son retour, Verstappen a souri.

"C’est normal de mettre un peu de pression, non ? Si nous y parvenons, ce sera incroyable. Sinon, je ne vais pas m’asseoir dans un coin et pleurer. Les 14 premières courses ont été mauvaises, c’est clair. Mais le fait que nous soyons toujours dans la course au titre est déjà une victoire en soi."

L’un des moments marquants de la saison de Verstappen, qui l’a conduit à un point de l’interdiction de courir, a été la collision avec George Russell en Espagne.

Verstappen était furieux après avoir estimé que Russell l’avait forcé à sortir de la piste au virage 1 après un redémarrage derrière la voiture de sécurité, et on lui a demandé de céder sa place au virage 5.

Il a percuté Russell et s’est vu infliger trois points de pénalité, pour un total de 11, ainsi qu’une pénalité de 10 secondes, ce qui l’a fait passer de la cinquième à la dixième place au classement, lui faisant perdre neuf points.

Avec ces neuf points rajoutés, Verstappen serait à seulement 31 points derrière Piastri au lieu de 40.

Le regrette-t-il aujourd’hui ? Non, le champion du monde en titre n’a pas changé d’avis sur l’incident.

"C’est la vie. On apprend de tout, que ce soit bon ou mauvais. Si vous me demandez aujourd’hui si j’aurais agi différemment au cours de ma carrière, la réponse est non."

"Ce moment à Barcelone n’était certainement pas bon, mais je ne peux plus rien y faire maintenant."

"C’est peut-être une bonne chose que cela se soit produit. Il ne faut pas oublier pourquoi cela s’est produit. J’étais frustré, car je m’en souciais. Si je m’en fichais, j’aurais dit qu’il me passe et je laisse la FIA s’occuper de ça."

"C’est pourquoi je ne peux pas être d’accord avec ce qu’Helmut (Marko) a dit, à savoir que j’avais perdu tout intérêt pour la Formule 1. Je suis toujours motivé. Quand je suis dans la voiture, je me donne à fond, car si on ne le fait pas, quelqu’un d’autre le fera. On ne peut pas être à moitié en Formule 1."

Verstappen a également répondu sur la façon dont il gère les médias, de manière plus prudente et avec une certaine distance.

"Cela fait maintenant environ onze ans que je suis ici. Je n’ai souvent pas envie d’expliquer tout en détail. Tout d’abord, cela ne regarde pas toujours tout le monde. Et parfois, il vaut mieux en dire très peu. Il y a tellement d’absurdités écrites ces jours-ci, et pas seulement en Formule 1. Il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux."

Selon lui, son image publique a simplement évolué naturellement.

"Entre 2021 et aujourd’hui, je n’ai pas changé. Les gens se font une image de vous et s’y accrochent."

"Je ne vais pas changer parce que les gens ont une certaine opinion de moi. Si vous restez fidèle à vous-même, votre vraie nature finit par transparaître avec le temps. C’est comme quand vous pensez que quelqu’un est un crétin, puis que vous discutez avec lui pendant une heure et que vous vous rendez compte qu’il est sympa."