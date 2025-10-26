Aston Martin F1 ’manque de performance’ et espère de la chance au départ

Fernando Alonso a été éliminé en Q2 au Grand Prix du Mexique, et il n’est pas très positif pour la course de ce dimanche. Le pilote Aston Martin F1 reconnait que l’AMR25 n’est pas à son aise sur les longues lignes droites en altitude de l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Le double champion du monde n’a pas connu un week-end facile depuis les EL1 et il reconnait lui-même qu’il était compliqué pour lui de viser mieux que la 14e position sur la grille.

"Ca a été un week-end difficile, on a généralement manqué de performance. On sait que sur le papier, ici et Vegas sont les deux week-ends les plus difficiles pour nous. Nous verrons ce que nous pourrons faire au départ demain" admet Alonso, qui espère profiter d’incidents.

"Ce sera surement notre seule chance d’aller chercher des points. On verra, il se passe souvent des choses ici au premier virage, et on devra voir ce sur quoi on peut capitaliser pour ce qui se passe devant nous."

Lance Stroll n’a pas été très bavard après sa qualification en 19e place entre les deux Alpine : "Je n’avais juste pas de grip avec la voiture. Ca semblait bien en EL3 mais je n’avais de nouveau pas de grip."