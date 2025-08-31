Wolff : Mercedes F1 va continuer avec Russell et Antonelli en 2026

Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes F1, a confirmé ce soir avant de quitter le paddock de Zandvoort le maintien de George Russell et Kimi Antonelli pour la saison 2026 de F1.

L’écurie allemande a annoncé le maintien de ses pilotes actuels après un Grand Prix des Pays-Bas mitigé, marqué par de multiples pénalités pour Antonelli et une 4e place pour Russell.

Russell et Antonelli resteront au sein de l’équipe de Brackley, même si les contrats officiels des deux pilotes n’ont pas encore été signés.

"J’ai toujours dit qu’il n’y aurait pas de grande nouvelle puisque nous sommes engagés. Nous continuons avec les deux, bien sûr, en 2026.é

"Concernant George, nous souhaitons optimiser certains aspects. C’est un pilote expérimenté, et pour nous, il est toujours important d’en parler. Nous voulons que les pilotes soient au meilleur de leur forme, et je pense que nous les avons tous deux mis à rude épreuve avec les activités marketing et médiatiques, et c’est ainsi que nous pouvons, d’une certaine manière, recalibrer la situation."

Antonelli arrive sur son Grand Prix à domicile. De quoi officialiser l’annonce ?

"Y aura-t-il une annonce à Monza ? Non. Mais je ne pense même pas que ce sera une annonce majeure. Cela va simplement servir à vous avertir et vous dire que nous avons apposé une signature sur nos contrats."