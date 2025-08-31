Wolff : Mercedes F1 va continuer avec Russell et Antonelli en 2026
Pas une annonce officielle mais presque !
Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes F1, a confirmé ce soir avant de quitter le paddock de Zandvoort le maintien de George Russell et Kimi Antonelli pour la saison 2026 de F1.
L’écurie allemande a annoncé le maintien de ses pilotes actuels après un Grand Prix des Pays-Bas mitigé, marqué par de multiples pénalités pour Antonelli et une 4e place pour Russell.
Russell et Antonelli resteront au sein de l’équipe de Brackley, même si les contrats officiels des deux pilotes n’ont pas encore été signés.
"J’ai toujours dit qu’il n’y aurait pas de grande nouvelle puisque nous sommes engagés. Nous continuons avec les deux, bien sûr, en 2026.é
"Concernant George, nous souhaitons optimiser certains aspects. C’est un pilote expérimenté, et pour nous, il est toujours important d’en parler. Nous voulons que les pilotes soient au meilleur de leur forme, et je pense que nous les avons tous deux mis à rude épreuve avec les activités marketing et médiatiques, et c’est ainsi que nous pouvons, d’une certaine manière, recalibrer la situation."
Antonelli arrive sur son Grand Prix à domicile. De quoi officialiser l’annonce ?
"Y aura-t-il une annonce à Monza ? Non. Mais je ne pense même pas que ce sera une annonce majeure. Cela va simplement servir à vous avertir et vous dire que nous avons apposé une signature sur nos contrats."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Mercedes F1
- Wolff : Mercedes F1 va continuer avec Russell et Antonelli en 2026
- Mercedes F1 : Russell et Antonelli ont rencontré Leclerc sur leur chemin
- Pour battre Ferrari, Mercedes F1 a un seul mot d’ordre pour la fin de saison
- Antonelli, sous ’pression maximale’, garde la confiance de Wolff chez Mercedes F1
- Wolff préfère être célèbre et subir ’deepfakes et IA’ plutôt qu’être ignoré