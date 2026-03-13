Septième, Gasly a ’fait au mieux avec la voiture’ et se félicite des progrès effectués

Pierre Gasly a signé une performance remarquable ce vendredi à Shanghai en se qualifiant septième pour le Sprint du Grand Prix de Chine. Comme souvent quand il y a une préparation limitée, le pilote Alpine F1 a tiré son épingle du jeu et signé une performance de choix.

S’il se félicite de cette performance, il regrette qu’Alpine soit très loin des trois équipes de pointe, mais note avec satisfaction qu’il a pour le moment la quatrième meilleure monoplace, puisqu’il a devancé les deux Red Bull.

"C’est très positif, je suis content on a réussi à bien apprendre depuis Melbourne, on a mis la voiture dans une bonne fenêtre. Dès les premiers tours je me suis senti à l’aise et c’est bien de pouvoir être dans le peloton" a noté le Français, qui est sous enquête pour avoir gêné Max Verstappen.

"On est la quatrième voiture aujourd’hui, l’écart est encore important devant, il y a beaucoup de travail, mais je pense qu’aujourd’hui on a fait au mieux avec la voiture qu’on a, et ça fait plaisir."

La gestion de l’énergie est meilleure, mais pas simple pour autant : "Ca reste assez compliqué, ça demande beaucoup de travail et d’ajustements, surtout avec une seule séance d’essais libres. Donc ça reste un défi, mais c’est un peu plus simple qu’à Melbourne."

Franco Colapinto ne sera que 16e sur la grille après avoir terminé dernier de la SQ2 et il avoue sa déception : "La journée a été difficile et nous n’avons pas obtenu le résultat escompté lors de la Qualification Sprint."

"Nous n’avons pas réussi à faire le pas en avant nécessaire pour nous battre pour les places en SQ3. En fin de compte, nous avons manqué de rythme aujourd’hui, et nous devons comprendre pourquoi."

"Nous avons manqué de rythme par rapport à Pierre, qui a été rapide aujourd’hui et a fait un excellent travail, ce qui est formidable pour l’équipe qui travaille dur et qui est également positive quant au potentiel supplémentaire de la voiture."

"Je dois simplement mieux comprendre de mon côté comment l’exploiter et où nous pouvons trouver des améliorations. Nous allons essayer d’en apprendre autant que possible lors de la course sprint demain, voir si nous pouvons gagner quelques places et mettre en pratique ce que nous avons appris pour les qualifications de demain."

Mise à jour 12h24 : Gasly n’a pas écopé d’une pénalité, Verstappen ayant dit devant les commissaires qu’il n’a pas perdu de temps derrière l’Alpine. Le Français a donc été innocenté.