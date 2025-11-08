Cinquième, Hadjar s’est ’amusé’ et pense que Racing Bulls peut marquer ’de gros points’

Isack Hadjar a signé la surprise de la séance de qualifications du Grand Prix du Brésil avec la cinquième place. Le pilote Racing Bulls a progressé tout au long du week-end après s’être placé dans le top 10 hier déjà, et il sera en troisième ligne au départ.

Il reconnait auprès de Canal+ que les progrès sont dus à une meilleure compréhension de la voiture, mais aussi à la météo qui a évolué et a placé la VCARB 02 dans une meilleure fenêtre de fonctionnement lors de ces qualifications.

"Déjà hier on était plutôt bien, on avait du rythme, et les conditions ont changé. Ca n’avait rien à voir avec hier, le vent a tourné et ça convenait mieux aux caractéristiques de notre voiture" a déclaré Hadjar, qui explique qu’il n’hésitera pas à attaquer Oscar Piastri, placé juste devant lui sur la grille.

"Demain honnêtement, il va falloir y aller. Face à Piastri, si je peux y aller j’irai, mais après 71 tours, on ne sera pas devant eux à la régulière. Les Mercedes sont aussi au-dessus, mais avec Liam on peut marquer de gros points."

Très impatient à l’idée de courir à Interlagos, il explique comment est cette piste au volant : "C’est dur ! Honnêtement c’est une très belle piste, très compliquée aujourd’hui avec les conditions, je ne sais pas ce qui va se passer ! On n’était pas trop en maîtrise mais je me suis bien amusé."

Liam Lawson sera septième au départ, et le Néo-Zélandais est lui aussi convaincu d’avoir le potentiel pour aller chercher un bon résultat et potentiellement des points, ce qui renforcerait la sixième place de l’équipe au classement.

"C’était bien, je pense que le rythme est très bon, au moins en qualifications. Le Sprint était très dur. Mais c’est positif, on va analyser les détails car on a perdu du temps dans le tour, mais on est à une bonne place pour demain" a déclaré Lawson. "On va essayer de marquer des points, on a les deux voitures en Q3 donc on a une bonne chance."