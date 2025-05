Horner viré après Imola ? Verstappen ne sait pas d’où viennent ces rumeurs

Max Verstappen a démenti les allégations en cours concernant un éventuel licenciement du directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, après Imola.

Horner, qui dirige l’écurie de F1 Red Bull depuis sa création en 2005, a connu des 18 derniers mois mouvementés, sur la piste comme en dehors.

Les allégations de comportement inapproprié formulées à son encontre en février 2024 par une collègue ont été rejetées suite à un appel l’été dernier. Horner a nié ces accusations depuis le début.

Les médias autrichiens ont rapporté que des discussions avaient eu lieu concernant l’avenir de Horner au sein de l’équipe, alors que Red Bull célèbre sa 400e course de F1 ce week-end à Imola. Et si le week-end s’avère à nouveau désastreux à cause d’évolutions ratées, sa place pourrait être en jeu.

"Honnêtement, je n’ai aucune idée d’où elles viennent. Naturellement, je ne suis pas vraiment d’accord avec ça," confie Verstappen à propos de ces rumeurs.

"Alors, on me pose des questions à ce sujet, et je réponds : ’Honnêtement, je ne sais vraiment pas qui a pu faire ça’."

"Bien sûr, je pense qu’en tant qu’équipe, nous ne sommes pas entièrement satisfaits de nos performances, mais nous travaillons aussi à être plus compétitifs."

"Mais si vous posez la question à tout le monde, je pense que personne n’est content ou satisfait de ses performances. On veut toujours être meilleur, on veut être plus performant. C’est ce que nous essayons de faire. Donc, pour moi, ces rumeurs ne veulent rien dire."

Verstappen, qui compte 32 points de retard sur Oscar Piastri au championnat cette année, insiste sur le fait que l’équipe se concentre davantage sur la voiture que sur les spéculations.

"Nous nous concentrons uniquement sur la performance. D’où viennent ces rumeurs, je n’en ai aucune idée. Je ne comprends même pas comment les gens peuvent inventer ce genre de choses."

"Nous voulons améliorer la voiture, et c’est ce sur quoi toute l’équipe se concentre."