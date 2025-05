Norris : McLaren n’a pas déjà besoin de choisir entre Piastri et moi

Lando Norris a insisté sur le fait qu’il ne se soucierait pas de l’état de la course au titre en F1 avant la pause estivale, après avoir manqué de creuser un écart sur son équipier Oscar Piastri.

La troisième victoire consécutive de Piastri à Miami était sa quatrième en six courses depuis le début de la saison. L’Australien aborde le week-end du GP d’Émilie-Romagne avec 16 points d’avance sur Norris, ce qui signifie que Piastri conservera la tête jusqu’au GP d’Espagne au moins en cas de doublés Norris-Piastri dans cet ordre à Imola et Monaco.

Tous deux sont en quête d’un premier titre de champion du monde, Norris peinant parfois sous la pression après un faux pas en qualifications à Bahreïn et un accident en Arabie saoudite, deux courses remportées par Piastri.

En réfléchissant à la situation, le Britannique a estimé qu’il était bien trop tôt pour envisager la course au titre.

"Non, je crois l’avoir déjà dit, je m’en fiche et je n’y penserai probablement pas avant l’été," a répondu Norris lorsqu’on l’a interrogé sur les appels de divers consultants dans le paddock auprès de McLaren pour choisir rapidement un pilote n°1 (à lire ici).

"Les choses peuvent vite changer. La réponse est donc non. Aucune course n’est plus importante qu’une autre, et nous traitons chaque course une par une."

"Oui, nous avons vu depuis le début de la saison que Red Bull n’est pas loin derrière, Mercedes ne l’est pas non plus, et les deux équipes nous ont surpassés en qualifications à plusieurs reprises et font du bon travail."

"Mais il est clair que nous faisons bien mieux au final en course, car les points ne se récoltent pas le samedi, quand ces autres équipes ont fait mieux."

"Chaque course est importante, et nous savons que Red Bull a des améliorations, mais ils parlent beaucoup et ça n’avance pas vraiment. Au final, nous devons simplement faire du bon travail le dimanche, et c’est là-dessus que nous nous concentrons."

"Si nous continuons à nous concentrer sur nous-mêmes, tout ira bien. Pas besoin de faire un choix."

Il n’écoute pas les commentaires "faciles" des détracteurs

Il espère désormais des performances similaires à celles de Miami pour le week-end d’Imola, mais n’y croit pas réellement : "Je l’espère, ce serait bien et ça me rendrait la vie plus facile. Miami s’est très bien passé, notre rythme était surprenant le dimanche, mais je pense que ça va revenir comme c’était avant. On aura encore un petit avantage mais ce sera plus serré."

Norris ne comprend pas les critiques sur l’avance de McLaren, alors que celle-ci dépend des circuits, et il admet lui-même qu’il ne s’y attendait pas, ce qui l’a poussé à vite attaquer Max Verstappen : "Les gens se demandent ce qui devrait changer, mais c’est juste que certains circuits nous conviennent davantage."

"Si j’avais su qu’on allait être si rapides, j’aurais pris d’autres décisions ! La voiture était rapide, elle l’a été toute l’année, mais on essaie de progresser car même si on a une bonne voiture et une bonne équipe, les autres essaient de nous enlever des victoires et de nous battre."

Critiqué pour cette manœuvre d’impatience face à Verstappen à Miami, le Britannique ne prête pas attention à ce qui se dit sur lui : "Je me concentre sur moi, sur le fait de prendre les bonnes décisions. J’ai fait ce que je pensais être la bonne chose à ce moment-là."

"C’est facile de dire avec le recul que j’aurais pu attendre 10 ou 15 tours, mais on ne savait pas que notre rythme allait être si bon. Avec le recul, j’aurais changé mon approche, mais tout le monde parle avec du recul. C’est facile de parler devant la télé, mais j’ai une bonne équipe et on va faire ce qu’il faut pour progresser ce week-end."