Horner : Verstappen sera un père ’très présent’ pour sa fille ’aux gènes incroyables’

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, ne s’attend pas à ce que Max Verstappen change après être devenu père pour la première fois.

Le quadruple champion du monde Verstappen a annoncé la naissance de son premier enfant avec sa compagne Kelly Piquet ce vendredi, avant le début de l’action en piste au Grand Prix de Miami ce week-end.

Le Néerlandais de 27 ans est arrivé tard à Miami après avoir manqué la journée presse de jeudi pour assister à la naissance de sa fille Lily.

Réagissant à la nouvelle, Horner a souligné les gènes « incroyables » de Lily, fille de Verstappen et petite-fille du triple champion du monde Nelson Piquet.

"Il sera un père très présent, j’en suis sûr. Il faut s’impliquer. Il faut changer les couches. Il faut s’impliquer au milieu de la nuit, etc. C’est merveilleux d’accueillir un nouveau membre dans une famille. Et sa vie sera très différente à bien des égards, en étant désormais père."

"Je pense aux gènes de cet enfant ; c’est assez incroyable quand on pense à Verstappen et Piquet."

"Si c’était un cheval de course, il vaudrait une fortune. Mais cela va lui rendre la vie un peu différente."

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a ajouté : "Évidemment, nous sommes tous différents, et pour moi, un enfant naît avec un ADN. Je crois aussi à ce que vous donne la nature, en plus de l’éducation."

"Mais Max a déjà su nouer une relation formidable avec sa belle-fille. Je suis convaincu qu’il sera un père fantastique."

Max Verstappen va-t-il changer ? Pour le deuxième père-pilote de F1 sur la grille actuelle, Horner ne voit rien de particulier à venir

"Je ne pense pas. Max est un homme plutôt mesuré. Il a évidemment aussi une belle-fille comme l’a rappelé Toto. Il est juste très mesuré. Il apprécie évidemment sa vie de famille et je pense que pour lui, tout se passera comme d’habitude."

"Il est évidemment extrêmement fier et c’est une grande joie pour lui et Kelly d’accueillir une petite fille. C’est un accomplissement différent et une perspective de vie différente. C’est formidable pour lui et sa famille."

Y a-t-il une chance qu’un deuxième Monégasque pilote en Formule 1 dans les prochaines années – et pourquoi pas une femme, si Lily Verstappen prend bien cette nationalité ?

"Oui, absolument. Pourquoi pas une femme ? Comme je le disais plus tôt, le pedigree de cette petite fille est assez phénoménal. Il y aura une ruée de patrons pour signer une option sur elle, c’est sûr. Mais oui, pourquoi pas ?" sourit Horner.

Wolff ajoute : "Je vois les choses de deux côtés. J’ai un fils de huit ans qui fait du karting, et je pense que Max sait qu’il ne faut pas se mettre dans des montagnes russes émotionnelles – du moins c’est ce qu’il a dit. Mais il faut aussi plus de filles et de femmes en Formule 1. Je suis évidemment très objectif, car je vois Susie et la F1 Academy prospérer et faire les bonnes choses. Et cette fille – comme le dit Christian – si elle s’appelait Piquet-Verstappen, ce serait aussi très bien pour le marketing… ou l’inverse."