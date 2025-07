Horner : Un bon résultat était ’quasiment impossible’ pour Verstappen

Christian Horner était déçu de voir la pluie arriver à Silverstone hier en course, alors que Max Verstappen avait opté pour un réglage à faible appui, plus efficace sur piste sèche. Néanmoins, il sauvé les meubles et a réussi à terminer dans le top 5, contrairement à Yuki Tsunoda, qui a manqué de rythme tout au long de la course.

"La course était passionnante, comme toujours dans ces conditions" a déclaré Horner. "Nous avons pris un risque avec la météo, en espérant une course sur le sec, et évidemment, avec un appui très faible dans ces conditions, c’est quasiment impossible."

"Je pense que Max s’en est très bien sorti, il a tenu bon et a joué de malchance au restart. Je ne sais pas ce qui s’est passé avec Oscar, mais Max s’est retrouvé sur une mauvaise portion de piste, puis il a fait un tête-à-queue qui l’a rétrogradé. Une fois le circuit devenu sec, il a réussi à remonter dans le peloton et à atteindre la cinquième place."

"Pour Yuki, la course a encore été difficile. Il n’a pas réussi à trouver le rythme et la pénalité, une fois de plus, l’a laissé très loin. Ce n’était pas le résultat escompté, mais bravo à Nico Hülkenberg pour avoir enfin réussi à monter sur le podium."

Néanmoins, le directeur de Red Bull ne veut pas céder à la panique et essaie de voir le positif dans ce week-end compliqué : "Non, concentrons-nous sur les points positifs. Nous avons décroché la pole position. La voiture est performante grâce à l’évolution que nous avons apportée."

"Nous avons réussi à équilibrer les choses pour les qualifications sur un circuit très aérodynamique. Nous avons juste manqué de chance avec la météo ; ça valait le coup d’essayer, mais ça n’a pas payé. Nous allons donc nous concentrer sur le positif. Nous savons où nous devons progresser pour continuer à progresser."

Red Bull avait tenté un réglage à faible appui et cela a très bien fonctionné pour les qualifications, Verstappen ayant signé sa 44e pole position en carrière, mais la course a été plus compliquée avec des averses plus fortes que prévu.

"Nous avons optimisé la voiture pour atteindre le niveau d’appui de Monza suite à différents tests en simulateur. Nous avons trouvé un équilibre qui a permis à Max de décrocher une fantastique pole position, égalant le nombre de Sebastian Vettel."

"Nous nous basions sur une prévision de 20 % de pluie le dimanche matin, suivie d’un temps sec. Je ne pense pas qu’aucune prévision météo n’ait annoncé de risque de pluie aussi forte et aussi tard dans la journée."

Horner reconnait que Verstappen n’avait aucune chance de se battre avec les McLaren dans ces conditions, d’autant qu’il a commis deux erreurs. Mais même sans cela, les conditions avaient compliqué sa course, et il aurait pu se battre uniquement s’il avait fait beau.

"Il était clair dès le début qu’Oscar avait un avantage en termes de rythme. À mesure que les pneus surchauffaient et la piste séchait, l’avantage de McLaren était perceptible, notamment sur ce pneu. Ils avaient des kilomètres d’avance sur le reste du peloton."

"La pluie a recommencé. Ceux qui sont passés en slicks y sont passés trop tôt. Il était clair que la pluie allait arriver. J’ai senti que nous avions le bon temps de transition. Nous avons dépassé Lando, ce qui a permis à Max de se positionner. Ensuite, la voiture de sécurité est entrée en piste. C’est là que la course a commencé à dérailler pour nous, malheureusement."

"Il y a eu l’erreur de Max. Et dans le peloton, dans l’air sale, dans ces conditions, avec l’appui que nous avions, on voyait bien à quel point c’était difficile. Avec la piste séchante, la voiture était plus rapide et il a réussi à remonter la pente."

"Au final une course difficile. Avec une course qui se serait déroulée deux heures plus tard, le résultat aurait pu être différent. Il aurait été difficile de battre les McLaren, mais nous aurions dû être sur le podium."