L’incroyable Hulk exulte après son podium ‘totalement surréaliste’

Il l’a fait ! Après 238 Grands Prix, Nico Hülkenberg est enfin monté sur son premier podium en carrière, de manière totalement inattendue puisqu’il partait en fond de grille !

Quelles étaient ses émotions juste après cette 3e place fantastique à Silverstone, qui doit tout à son talent (et à la stratégie de Sauber) ? Réalise-t-il avoir enfin accompli cet objectif qui empoisonnait son bilan en carrière ?

« Heureux, mais, vous savez, il y a beaucoup à encaisser, à digérer. Ce fut une course très intense. Lando l’a assez bien dit. C’est tellement intense pour nous dans la voiture dans ces conditions changeantes sur une piste humide. »

« On a toujours l’impression d’avoir un pied dans le mur quand on explore et qu’on est à la limite en essayant d’attaquer. Donc, oui, très intense. »

En fin d’épreuve, Nico Hülkenberg a réussi l’exploit de résister au retour de Lewis Hamilton, le héros local, qui était aussi remonté à bloc pour arracher un podium.

« Évidemment, c’était une sorte de bataille à distance avec Lewis à la fin, qui rattrapait du terrain, mais pas assez, heureusement pour nous. »

« Donc, oui, tout s’est mis en place, un grand soulagement, très heureux, une journée très positive. Partir d’une énorme déception en étant presque dernier sur la grille pour arriver à ce résultat, c’est un peu surréaliste. »

« Il faudra quelques jours pour tout digérer et tout assimiler. La bonne nouvelle, c’est que nous avons deux semaines pour en profiter et le fêter correctement avant de recommencer. »

À quel moment a-t-il réalisé que le podium était à portée ? Que l’exploit était possible ?

« Avant de nous arrêter pour chausser les slicks. J’ai dépassé Lance, puis Lewis a dépassé Lance assez rapidement, et ensuite j’ai pu le maintenir à distance et même creuser l’écart lorsque les intermédiaires ont commencé à s’user de plus en plus. Je me suis dit que ça s’annonçait plutôt positif et encourageant. »

« Ensuite, nous avons pris une très bonne décision en nous arrêtant un tour plus tard que lui pour les slicks, et nous avons gagné environ dix secondes. Ce fut crucial. À partir de là, les dix, onze, douze derniers tours ont semblé assez longs, peu importe le nombre. Mais à partir de ce moment, je savais que nous avions toutes les chances d’obtenir ce résultat. Il fallait juste rester en piste tout en attaquant. »

Au début de la course, Nico Hülkenberg a fait le bon choix, comme Lance Stroll, pour passer des intermédiaires à d’autres intermédiaires. Peut-il expliquer comment Sauber a réussi à éviter toutes les embûches avec lui ?

« C’est vrai. Nous nous sommes arrêtés pour passer d’intermédiaires à d’autres intermédiaires. Évidemment, la piste séchait. Le pneu intermédiaire s’usait, le premier train depuis le départ, mais l’équipe a dit qu’il y avait de la pluie qui arrivait. »

« En fait, en un ou deux tours, le ciel est passé de très clair à des nuages sombres et je perdais du terrain. J’avais vraiment du mal avec ce premier train de pneus. »

« Ils ont dit que la pluie arrivait, alors j’ai plongé dans les stands, pour être honnête, sans trop réfléchir sur le moment, puis je suis ressorti et la pluie a commencé. C’était un très bon timing. Tous les arrêts que nous avons faits ne pouvaient pas être meilleurs. »

« Nous nous sommes arrêtés au moment parfait à chaque fois, ce qui est très rare et difficile à faire. Mais c’est juste comme ça que ça s’est passé, et nous avons vraiment tapé dans le mille. »

Nico Hülkenberg a perdu ensuite du temps pour doubler Lance Stroll, mais a fini par faire sauter le verrou Aston Martin F1…

« Lance, il était rapide. Nous avions un rythme très similaire, mais sur ce train d’intermédiaires, il a fini par se dégrader un peu plus que moi lorsque la piste a séché. Il a donc fallu un certain temps pour trouver une ouverture. Mais je ne pensais même pas vraiment au podium à ce moment-là. Nous étions 5e, je crois 4e, donc c’était déjà plutôt bien. Il s’agissait juste de continuer et de ne pas faire d’erreurs. »

Une Sauber transfigurée

Depuis les évolutions apportées il y a quelques courses (à Barcelone), cette Sauber est vraiment métamorphosée. L’équipe est désormais 6e au classement des constructeurs. En attendant plus ?

« Vous en voulez encore plus ? Mon Dieu ! C’est déjà pas mal pour commencer. Si nous avions eu une course sur le sec, la journée et le résultat auraient été très différents pour nous. Bien que nos évolutions soient très bonnes depuis Barcelone, ce résultat est évidemment circonstanciel, et les conditions ont rendu cette course et ce résultat possibles. »

« Mais je sens que dans la lutte du milieu de grille, nous sommes clairement en dynamique, et nous y sommes un concurrent sérieux. C’est là que se situe notre combat, mais il s’agit toujours de maximiser chaque course, chaque week-end, et d’essayer de bien faire. »

C’est le premier podium de Nico Hülkenberg depuis… sa victoire, il y a dix ans, aux 24 Heures du Mans. S’est-il souvenu comment déboucher le champagne ?

« C’était bien. Je me souvenais encore comment faire. J’avais l’habitude de le faire souvent dans les catégories juniors et j’ai dû attendre un bon moment. Mais la course s’est passée si vite, et on est encore en train de digérer ça. Puis tant d’émotions, tant de gens qui viennent vers vous, beaucoup de positivité, beaucoup de félicitations. Je suis juste heureux, soulagé. Mais comme je l’ai dit, ça va s’assimiler davantage dans les prochaines heures et les prochains jours, et je ressentirai encore plus le plaisir dans la semaine à venir. »

Une question amusante de Piastri sur le trophée Lego

Oscar Piastri, pas trop contrit par sa défaite à cause de sa pénalité, se fait ensuite journaliste et pose une question amusante à Nico Hülkenberg.

« J’ai aussi une question pour Nico. Qu’est-ce que ça fait, après quinze ans de F1, de recevoir un trophée fait en Lego que l’on peut simplement démonter ? »

« Quoi ? Pardon ? » demande alors Nico Hülkenberg, interloqué.

Et Oscar Piastri explique : « Il est juste fait en Lego, on peut le démonter et probablement l’acheter la semaine prochaine dans tous les magasins. »

Et Hulk de sourire : « Oui. J’adore les Lego ! C’est bien. Ma fille pourra jouer avec aussi. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Mais, vous savez, un peu d’argent ou d’or aurait été bien aussi, mais je ne vais pas me plaindre. »

Lego a fait savoir que toutes les pièces étaient collées entre elles ! Bon courage donc à la fille de Nico !