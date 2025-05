Cadillac recrute une personne par jour pour ses usines F1

Cadillac n’est pas encore sur les grilles de F1 (ce sera le cas dès l’an prochain) mais bien entendu, c’est en ce moment même que se joue la compétitivité à court terme de l’équipe américaine, pour sa première saison en F1.

Graeme Lowdon, le directeur d’équipe et ancien patron de Marussia, a énormément de pain sur la planche. Il assiste d’ailleurs régulièrement aux réunions des patrons dans le paddock.

Mais c’est surtout dans les usines (notamment celle au Royaume-Uni) que l’activité bat son plein pour Cadillac.

Le premier enjeu est celui des ressources humaines : même si des équipes sont déjà en place, elles ne cessent de s’étoffer, ce qui en dit long sur les chantiers en cours pour l’américaine.

« L’objectif est vraiment large et le recrutement est extrêmement important en ce moment » nous confirme Graeme Lowdon à Miami.

« Nous avons, en moyenne, plus d’une personne par jour qui rejoint l’équipe. Nous avons donc une réunion hebdomadaire chaque mercredi matin à l’usine, qui implique tout le monde – ou du moins, tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là la rejoignent à distance – où nous discutons simplement, disons aux gens ce qui se passe, ce qui est vraiment important. »

« Aussi, nous accueillons les nouveaux arrivants. Cette semaine, c’était 14, je crois. Donc le recrutement est vraiment clé en ce moment. »

« Pour les dirigeants, il y a encore quelques postes que nous cherchons à pourvoir. Nous devons donc porter plusieurs casquettes en ce moment juste pour couvrir certains de ces rôles. Mais nous intégrons de plus en plus de personnes tout le temps. »

Désormais, Cadillac compterait environ 330 employés.

Des noms bien connus du paddock ont déjà rejoint le projet Cadillac, comme Nick Chester, l’ancien directeur technique de Renault, ou le vétéran Pat Symonds.

Il faut aussi noter le recrutement de Pete Crolla, l’ancien directeur sportif de Haas F1, qui officiera comme team manager. Une expérience utile puisque Haas est la dernière équipe à être arrivée en F1.

Au-delà des hommes, il y a aussi les infrastructures : et là encore, l’activité de Cadillac ne connaît aucune pause !

« Nous construisons également quelques usines » poursuit Graeme Lowdon.

« Nous construisons un tout nouveau siège social phare à Fishers, dans l’Indiana. C’est vraiment quelque chose de très spécial. J’ai hâte que les gens voient à quoi ressemblera cette installation. Et c’est formidable de montrer vraiment cet engagement aux États-Unis également. C’est un gros investissement dans des installations américaines. »

« Nous développons également les installations de Silverstone. Il y a donc un énorme projet en cours là-bas. Et puis aussi du côté de l’unité de puissance, une nouvelle usine est en construction pour le projet d’unité de puissance également. »

« Il y a beaucoup de construction en cours également. Et puis il faut acheter beaucoup de choses pour monter une équipe de F1. Il suffit d’aller voir les comptes des autres équipes, de regarder les bilans, pour voir qu’il faut des centaines de millions de dollars d’équipement pour exploiter une équipe de Formule 1 au plus haut niveau. »

« On ne peut pas simplement aller en ligne et acheter tout ça. Une partie est incroyablement spécialisée, avec des délais de livraison très longs également. »

Pour Cadillac, l’usine de Silverstone sera le hub logistique européen mais aura également des capacités de fabrication de pièces. La soufflerie ? Elle sera basée à Cologne (Cadillac utilisera celle de Toyota, laissée libre par McLaren F1).

Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Cadillac a donc de multiples bases.

Autre difficulté qui se pose à Cadillac : l’avantage compétitif que disposent les équipes en cours. Elles peuvent compter notamment sur des myriades de données, même si la révolution réglementaire de 2026 joue bien sûr en faveur de Cadillac. Mais le patron de Cadillac demeure très inquiet...

« Je pense que quelque chose que les gens ne réalisent pas, c’est que même si les règlements sont publiés en Formule 1 – n’importe qui peut aller sur le site web de la FIA et télécharger les règlements sportifs, techniques et financiers – il y a toute une myriade de directives et de documents explicatifs, puis toute une myriade de données techniques et d’informations, de bases de données et de conceptions de composants qui peuvent être partagés et qui ne sont disponibles que pour les concurrents. Donc, les équipes existantes. »

« On nous a refusé l’accès à tout cela, à juste titre, parce que nous n’étions pas une équipe de Formule 1. Mais il est incroyablement difficile de concevoir une voiture sans ces informations. »

« Un bon exemple serait les informations sur les pneus. Elles ne sont disponibles que pour les concurrents. Donc, une fois que nous avons eu l’annonce de l’entrée, c’était une sorte d’ouverture des portes à énormément d’informations. »

« Mais avant cela… si nous regardons, par exemple, l’année dernière, nous étions très actifs en soufflerie, mais nous ne pouvions même pas obtenir de pneus de soufflerie de Pirelli car ils ne les fournissent qu’aux équipes de Formule 1. »

« Nous avons donc dû fabriquer nos propres pneus. Et je pense que nous avons fait un très bon travail. Mais toute petite différence dans un modèle de soufflerie invalidera effectivement toute votre direction de conception et vos données, et tout le reste. »

« S’il était préférable pour toutes les équipes d’aller fabriquer leurs propres pneus, chaque équipe le ferait – et personne ne le fait. Elles les obtiennent de Pirelli parce que c’est ce qui se rapproche le plus de la réalité. »

« Donc maintenant que nous avons l’entrée confirmée, nous sommes juste en position de faire les choses avec beaucoup plus de précision et plus de détails, et plus de pertinence aussi pour l’avenir. »

Cadillac est-elle en retard ?

Au final, Graeme Lowdon a donc une montagne d’urgences à gérer. N’est-ce pas trop ? Cadillac n’est-elle pas en retard sur son calendrier ?

« Nous avons un calendrier sur lequel nous travaillons, qui est très détaillé »

« Nous avons déjà dépassé certains gels de conception. Typiquement à cette période de l’année, ce sont des choses comme les points d’ancrage de suspension et ceci, cela et autre chose. Au fur et à mesure que nous avançons mois par mois sur ce calendrier, nous avons d’autres dates clés. »

« C’est juste comme si nous avions notre propre petit calendrier de l’avent d’ici à janvier et il y a juste tout un tas d’échéances dessus. Pratiquement chaque mois maintenant, il y a plusieurs échéances. »