Horner se dit ’réhabilité’ après un nouveau revers pour son accusatrice

Christian Horner va prochainement retrouver le devant de la scène avec la publication de ses mémoires, mais l’ancien directeur de Red Bull Racing continue d’être rattrapé par les conséquences de la controverse qui avait secoué l’écurie autrichienne. Selon la presse britannique, la femme à l’origine des accusations visant Horner aurait récemment perdu son nouveau poste chez Cadillac F1, moins d’un an après l’avoir obtenu, dans des circonstances qui auraient notamment impliqué des questions de confiance et de discrétion.

Selon The Sun, la femme concernée (Fiona Hewitson) aurait quitté cette nouvelle fonction d’assistante (de Dan Towriss, le PDG de Cadillac F1) après moins d’un an. Le quotidien britannique évoque des "problèmes de confiance" ainsi qu’un "manque de discrétion" pour expliquer cette décision.

En raison des procédures judiciaires qui seraient toujours en cours en Angleterre, le journal ne peut révéler toutefois ni l’identité de la femme ni celle de son dernier employeur. L’entreprise concernée aurait par ailleurs refusé de commenter la situation, invoquant des questions relatives à son personnel.

D’après une source citée par The Sun, Christian Horner aurait confié en privé à des proches qu’il se sentait "réhabilité" par cette évolution.

Cette affaire fait directement écho à la controverse qui avait secoué Red Bull et son directeur d’équipe à partir du début de l’année 2024. Horner avait été accusé par une employée de comportement inapproprié, ce qu’il avait fermement contesté.

La procédure interne menée par Red Bull avait finalement conclu à l’absence de faute de la part de Horner. Une seconde procédure d’appel avait également confirmé cette décision.

La femme avait finalement quitté Red Bull en octobre 2024, après plusieurs mois de controverse. Selon les informations rapportées à l’époque, son départ s’était accompagné d’un accord financier substantiel.

Horner, de son côté, avait conservé son poste pendant la majeure partie de la saison suivante avant d’être finalement écarté de la direction de Red Bull l’année dernière, mettant un terme à une longue période au cours de laquelle il avait dirigé l’équipe et accompagné ses nombreuses réussites en Formule 1.

Un retour médiatique déjà programmé

Cette nouvelle évolution intervient alors que Horner prépare justement son retour sur le devant de la scène publique. L’ancien directeur de Red Bull doit publier ses mémoires, intitulées Drive, le 22 octobre prochain.

La sortie du livre sera accompagnée d’une tournée promotionnelle au Royaume-Uni, qui devrait permettre à Horner de revenir plus largement sur son parcours dans le sport automobile, son passage chez Red Bull et les événements qui ont finalement conduit à son départ de l’écurie.

Le contexte entourant la publication de ces mémoires risque donc d’être particulièrement scruté. Plus d’un an après avoir quitté Red Bull, Horner reste en effet associé à l’une des plus importantes controverses récentes du paddock de la Formule 1.