Hamilton-Leclerc : Ferrari doit reprendre la main pour qu’ils ’rament dans la même direction’

Les tensions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc chez Ferrari ne se seront certainement pas dissipées simplement avec les excuses du Britannique après le Grand Prix des Pays-Bas. Si Hamilton a reconnu que ses critiques à la radio et devant les médias avaient été trop dures dans leurs formes, Ralf Schumacher estime comme lui que le problème de fond demeure et que les deux pilotes doivent désormais régler leurs différends en interne, loin des projecteurs.

À Zandvoort, Hamilton avait vivement réagi au temps perdu derrière Leclerc, alors que Ferrari avait choisi de ne pas immédiatement demander au Monégasque de s’effacer. Le septuple champion du monde avait ensuite présenté ses excuses pour le ton employé dans ses messages radio et ses déclarations publiques.

Pour Ralf Schumacher, ces excuses ne suffisent toutefois pas à régler les tensions entre les deux pilotes.

"Ils doivent absolument monter tous les deux dans une barque et apprendre à ramer dans la même direction," a déclaré l’ancien pilote de Formule 1 sur Sky Deutschland.

Schumacher estime que le problème dépasse largement la seule situation rencontrée à Zandvoort. Selon lui, les caractères des deux pilotes sont suffisamment affirmés pour rendre leur cohabitation parfois difficile.

"Deux personnalités distinctes se sont affrontées, et j’imagine que leurs interactions sont tout sauf harmonieuses. On peut le voir dans leurs communications à la radio," a-t-il expliqué.

L’Allemand considère surtout que ce type de tensions ne devrait pas être exposé publiquement et appelle Ferrari à intervenir pour rétablir une relation plus constructive entre ses deux pilotes.

"Je trouve cela sous-optimal : je pense que cela doit être réglé en interne."

Pour Schumacher, la responsabilité de cette situation n’incombe d’ailleurs pas à un seul des deux pilotes. Hamilton a certes exprimé sa frustration de manière particulièrement visible, mais Leclerc a lui aussi déjà défendu ses propres intérêts à la radio.

"Cela va dans les deux sens," a-t-il souligné.

"Lewis Hamilton, comme nous le savons, est très habile politiquement, il utilise la radio et tente sa chance."

"À l’inverse, Leclerc a lui aussi demandé des choses quelques fois, mais il ne voulait pas le faire à ce moment-là. Ils doivent tous les deux s’asseoir et discuter, et le patron doit imposer son autorité."

Une intervention de la direction qui serait d’autant plus importante que les enjeux dépassent désormais les intérêts individuels des deux pilotes.

"Au final, il s’agit de la marque, pas des pilotes," a insisté Schumacher.

Schumacher comprend néanmoins pourquoi Hamilton a pu être frustré aux Pays-Bas. Il estime en revanche que le Britannique, compte tenu de son expérience et de son statut, aurait dû mieux contrôler sa réaction lorsqu’il s’est exprimé publiquement.

"À son âge et compte tenu de son statut, il aurait pu gérer cela un peu différemment," a-t-il estimé.

"Critiquer publiquement son équipe, quelque chose comme ça aurait été impensable dans le passé. C’était absolument interdit de parler ainsi de Ferrari."

Le jugement de Schumacher n’est toutefois pas exclusivement négatif concernant Hamilton. L’Allemand tient également à saluer le redressement du septuple champion du monde depuis la saison dernière, alors que ses débuts chez Ferrari avaient suscité de nombreuses interrogations.

"Lewis a inversé la tendance. Personne ne s’attendait à cela l’année dernière," a-t-il reconnu.

"Chapeau à lui. Il est incroyablement en forme pour son âge, il donne tout ce qu’il a."

Alesi rappelle que "Ferrari est Ferrari"

Ralf Schumacher n’est pas le seul ancien pilote à avoir critiqué la manière dont Hamilton a géré cet épisode. Jean Alesi, ancien pilote Ferrari, estime lui aussi que les déclarations du Britannique étaient déplacées.

"C’était inapproprié," a déclaré le Français au Corriere della Sera au sujet des commentaires formulés à la radio et devant les médias.

"Certes, Charles n’a pas immédiatement cédé, mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle Ferrari a manqué le podium à Zandvoort."

Le Français reconnaît la personnalité particulièrement forte de Hamilton et son importance pour la Scuderia, tout en estimant que le Britannique doit également tenir compte du poids de l’équipe qu’il représente.

"C’est simplement que Lewis a une forte personnalité, c’est un atout pour Ferrari, aucun doute là-dessus, mais Ferrari exige également un certain respect."

"Je nous le rappelle, et je le lui rappelle aussi : Ferrari est Ferrari."

"Cela exige du respect, même si vous ne répondez pas immédiatement aux demandes de Hamilton."

Un appel à trancher en faveur de Lewis

L’ancien ingénieur de course de Ferrari, Rob Smedley, a lui suggéré que l’équipe devait désormais soutenir pleinement Lewis Hamilton si l’écurie souhaitait remporter le championnat du monde des pilotes cette année, ce qui mettrait aussi un terme aux différences de points de vue en course entre les deux pilotes.

Hamilton compte actuellement 28 points d’avance sur Leclerc, et Smedley estime qu’il est temps pour l’équipe d’intervenir.

"Mon avis a toujours été le même depuis le début : si Ferrari veut peser sur ce championnat du monde, elle doit le soutenir. Aussi difficile que cela puisse être pour Charles et l’équipe qui travaille de son côté du garage, ils travaillent tous pour Ferrari."

"Lewis a réalisé de meilleures performances, c’est la réalité de cette année. Lewis a été plus performant et a fait du meilleur travail. Et je pense que s’ils veulent prendre des points à Mercedes, ils devront le faire en tant qu’équipe, sans tensions à la radio."

"Ils n’ont pas la meilleure voiture en permanence, mais ils l’ont parfois, ils devront alors en tirer parti et s’assurer que Lewis gagne. Dans toutes les autres situations, ils veilleront simplement à maximiser le nombre de points de Lewis."

"Il s’agit simplement de prendre la décision la plus logique pour l’équipe et d’essayer de maximiser la position de Ferrari au championnat du monde."