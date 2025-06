Horner pense que la FIA devrait ’arbitrer’ les positions gagnées hors piste

Christian Horner comprend la frustration affichée par Max Verstappen dimanche lors de la course du Grand Prix d’Espagne. Le directeur de Red Bull pense que l’action de son pilote a été motivée par les comportements de Charles Leclerc et George Russell.

"Ecoutez, il était évidemment contrarié parce que, tout d’abord, Leclerc lui a donné un coup dans la ligne droite, puis il y a eu un divebomb au premier virage par George" a-t-il déclaré. "Avec les règlements actuels, tout dépend de l’emplacement du train avant."

"Les pilotes connaissent les règles, et ce sont les règles qu’ils respectent. Maintenant, la question est de savoir si George contrôlait la situation à ce moment-là. Aurait-il pu prendre le virage ? Nous avons vu tant d’occasions cette année où des pénalités ont été données."

"Nous avons vu qu’elles ont été notées, qu’elles ont été transmises aux commissaires. Ensuite, on s’attend à recevoir une pénalité, c’est pourquoi on s’est dit ’vous savez quoi, on va devoir abandonner cette place’."

Horner en profite pour défendre Verstappen et insiste sur le fait que Leclerc et Russell sont en partie responsables de l’accès de colère de son pilote : "Je pense qu’il est clair que l’on pouvait entendre qu’il était frustré."

"Il était énervé, vous pouvez l’entendre, contre Charles et George. C’est quelque chose dont nous allons discuter en interne et que nous allons examiner. Il a toujours été très doué pour maximiser les points disponibles."

Horner pense que laisser aux équipes la décision de rendre la place ou non, comme c’est exigé par la FIA désormais, n’est pas une bonne idée : "Oui, mais je pense que c’est là qu’il serait bien, en tant qu’arbitre, en tant que directeur de course, de dire soit on joue, soit il faut rendre le ballon."

"Je pense qu’il est très difficile pour l’équipe, subjectivement, d’essayer de prendre cette décision parce que vous vous basez sur des précédents hystériques, vous regardez ce que vous avez devant vous et vous essayez d’anticiper ce que les commissaires et les directeurs de course pensent."

"Je pense donc qu’il serait bénéfique pour les équipes, dans ce cas, que le directeur de course prenne cette décision et dise que soit vous rendez la voiture, soit vous recevez une pénalité, plutôt que d’avoir à essayer de deviner ce que les commissaires vont penser."