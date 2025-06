Cowell : Alonso a ’démontré son talent’ pour aller chercher deux points

Aston Martin F1 n’avait qu’une voiture en course ce dimanche en Espagne, mais Fernando Alonso l’a amenée dans le top 10 sous le drapeau à damier, ouvrant son compteur de points pour la saison 2025. Andy Cowell, le directeur de l’équipe, raconte comment l’Espagnol a arraché ces points in extremis.

"Nous sommes heureux de repartir de cette course de Barcelone avec des points durement gagnés grâce aux belles batailles menées par Fernando devant son public" s’est félicité Cowell.

"Nous avons été impliqués dans des bagarres en début de course pour le top 10 et nous voulions prolonger le premier relais de Fernando en tendres, mais les pneus n’étaient plus assez performants au moment de notre arrêt aux stands."

"Fernando s’est ensuite battu pour revenir dans le top 10 avant qu’une voiture de sécurité bien placée ne vienne resserrer le peloton pour un sprint final. Fernando a ensuite démontré son talent de pilote en dépassant trois voitures dans les six tours restants et en restant à moins de 10 secondes de Max [Verstappen] pour terminer neuvième."

Le patron a aussi un mot pour Lance Stroll, dont on ne connait pas encore la durée de l’absence : "Nous allons digérer et analyser tout ce que nous avons appris de ce triplé de Grands Prix chargé et nous souhaitons aussi à Lance un prompt rétablissement."

A noter que ces dernières heures, Felipe Drugovich, le réserviste pressenti pour remplacer Stroll, a confirmé qu’il lâcherait bien son baquet Cadillac pour les 24 Heures du Mans pour courir au Canada si nécessaire, les deux épreuves ayant lieu le même week-end.

L’autre réserviste de l’équipe, Stoffel Vandoorne, est lui engagé avec Peugeot.

Enfin Aston Martin F1 a aussi accès, si besoin, à Valtteri Bottas. Mais le Finlandais s’est familiarisé à nouveau avec Mercedes mais aussi McLaren ces dernières semaines. Il ne connait pas du tout l’environnement Aston Martin F1.