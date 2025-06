Wheatley salue ’le travail acharné’ qui a permis la 5e place de Hülkenberg

Sauber F1 a signé son meilleur résultat depuis trois ans à Barcelone ce week-end, avec la cinquième place de Nico Hülkenberg. De quoi ravir son patron, Jonathan Wheatley, qui souligne que l’équipe a de plus parfaitement orchestré les arrêts et la partie opérationnelle dans son ensemble.

"A Barcelone, l’équipe de course et toute l’équipe à l’usine ont réalisé une performance exceptionnelle, notamment grâce à leurs efforts acharnés pour le déploiement de nos évolutions" a déclaré Wheatley. "Nous avions opté pour une stratégie tendre-médium-tendre avant la course, et c’est ce que nous avons fait."

"Les deux voitures ont pris de bons départs, leur rythme était soutenu en course, et nous avons fait preuve d’une excellente stratégie collective, ce qui a permis une excellente performance globale. Je tiens à féliciter l’équipe des stands pour son travail acharné tout au long de la course, avec notamment un arrêt exceptionnel en 2,1 secondes."

Le Britannique détaille la course qui a permis à Hülkenberg de terminer cinquième : "En ce qui concerne la course de Nico, il a réalisé un excellent premier tour, et nous avons opté pour un premier arrêt anticipé pour couvrir Bearman."

"Nous sommes rentrés sous la voiture de sécurité pour chausser de nouveaux tendres, ce qui nous a permis de réaliser un superbe dépassement sur Hamilton. La cinquième place de Nico était non seulement un excellent résultat, mais aussi notre meilleur résultat depuis Imola 2022."

Gabriel Bortoleto a terminé 12e mais a fait une très belle course malgré un risque stratégique qui n’a pas payé : "Quant à Gabriel, nous l’avons arrêté au 13e tour pour le chausser en mediums, envisageant une éventuelle stratégie à un arrêt."

"Nous avons adopté une stratégie agressive pour marquer des points, mais malheureusement, ce risque n’a pas été payant. Nous l’avons donc finalement arrêté à nouveau sous safety car pour lui chausser un nouveau train de tendres, et il a affiché un rythme soutenu jusqu’à la fin de la course."

"C’est une grande satisfaction de terminer ce triplé européen sur une si bonne note, d’engranger 10 points précieux qui témoignent du travail acharné de toute l’équipe."