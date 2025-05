Horner : ’L’acharnement’ de Verstappen a ’nui’ à sa course

Red Bull a manqué le podium à Miami mais le bilan tiré par Christian Horner, le directeur de l’équipe, est positif. Il salue McLaren F1 pour le doublé en course et au Sprint, et admet qu’il était difficile de rivaliser avec l’équipe de Woking.

"Nous avons tout donné mais bravo à McLaren. Ils étaient dans une catégorie différente, donc une quatrième place et un doublé dans les points, c’est le maximum que nous pouvions obtenir après un GP de Miami souvent chaotique" a déclaré Horner.

"Max a défendu avec acharnement son avance et sa position lors du premier relais, mais la VSC a permis à d’autres pilotes comme Russell de capitaliser sur l’arrêt de Max plus tôt et lui a finalement coûté le podium" poursuit le Britannique, qui admet toutefois que le jusqu’au-boutisme du Néerlandais n’était pas stratégiquement positif.

"Nous savions avant cette course que ce serait très, très difficile de les battre et j’ai été surpris que Max ait réussi à les contenir pendant environ 14 tours. J’ai trouvé cette démonstration très courageuse, qui a sans doute nui à notre propre course, car on se bat avec acharnement et les pneus surchauffent."

"Mais quand on mène le Grand Prix, il faut foncer, et j’ai trouvé qu’il avait fait un travail remarquable en maintenant Oscar derrière lui aussi longtemps, puis Lando."

Horner salue aussi le travail sérieux de Yuki Tsunoda, même s’il déplore de nouveau les problèmes de la RB21 : "Une 10e place pour Yuki, qui a bien réussi à conserver son point à la fin malgré sa pénalité."

"La course a montré qu’il nous reste encore beaucoup de travail sur la voiture pour trouver le rythme de course idéal. Nous allons tirer les leçons de ce que nous avons appris à Milton Keynes et revenir plus fort avec des nouveautés pour la RB21 pour notre 400e course à Imola dans quelques semaines."