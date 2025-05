Wolff est ’déçu’ que Mercedes F1 soit si loin de McLaren en course

Mercedes F1 espérait pouvoir lutter contre McLaren à Miami, surtout après des qualifications prometteuses. Malheureusement, malgré les bonnes performances de George Russell et Andrea Kimi Antonelli, ils n’ont pas pu lutter contre les monoplaces de Woking.

"George a réalisé une superbe course et a tout donné pour terminer troisième. Il a encore fait preuve de maturité, exploitant pleinement la voiture. L’écart avec les McLaren était évidemment important" a déclaré Toto Wolff, le directeur de Mercedes.

"C’est décevant, mais nous travaillons dur pour apporter des améliorations qui, espérons-le, permettront de le combler. Nous avons constaté des fluctuations de performance au cours des six premières courses, et certains week-ends, d’autres équipes se retrouvent en tête, mais c’est l’équipe à battre actuellement."

"Kimi, quant à lui, a démontré tout son talent ce week-end, mais il a réalisé une course qui lui permettra d’en tirer de bons enseignements. C’est tout à fait normal pour un pilote débutant, qui n’a que 18 ans."

"La gestion de course suivra au fur et à mesure qu’il gagnera en expérience, et nous attendons avec impatience le triplé de Grands Prix européens à venir. La prochaine course marquera le tout premier Grand Prix à domicile de Kimi, à Imola, et je suis sûr qu’il l’attend avec impatience."

Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste, salue le podium de Russell et la stratégie payante qu’espérait Mercedes en faisant débuter le Britannique en pneus durs : "Félicitations à George pour son quatrième podium de la saison. Nous avons bénéficié du déploiement de la voiture de sécurité virtuelle pour devancer Verstappen, mais c’est toujours l’un des avantages de commencer par un long relais."

"Nous avions choisi de faire partir George en gomme dure pour cette raison, et cette décision s’est avérée payante. Nous estimions également la probabilité d’une course sous la pluie à environ 50 %, mais malgré une cellule se rapprochant incroyablement, la pluie nous a épargnés."

"Si George a bénéficié de la voiture de sécurité virtuelle, Kimi a perdu du terrain en s’arrêtant juste avant son intervention. Nous avons dû l’arrête rpour le protéger d’Albon qui a eu l’occasion de faire l’undercut. Un peu de trafic dans la voie des stands lui a coûté cher et, finalement, son rythme en gomme dure l’a relégué à la 6e place. Ce week-end a néanmoins été un bon week-end pour Kimi, qui poursuit son développement."

"McLaren a une fois de plus dominé le peloton et nous travaillons dur pour combler cet écart. Globalement, nous quittons Miami satisfaits d’avoir ajouté des points à notre compteur par rapport à Red Bull et Ferrari, mais conscients qu’il nous reste du travail pour nous battre aux avant-postes chaque week-end. Notre rapidité sur un tour a été un atout, mais nous devons améliorer notre rythme sur les longs relais. Espérons que nous pourrons progresser dans ce domaine dès Imola dans deux semaines."