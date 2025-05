Horner et Wolff s’affrontent aussi sur le sujet du poids des F1 2026

Christian Horner et Toto Wolff sont en désaccord sur les moteurs 2026 des Formule 1, mais ce n’est pas le seul sujet qui les sépare sur l’année prochaine. Les directeurs de Red Bull et Mercedes F1 ont aussi des avis divergents sur le poids des monoplaces en vue de l’année prochaine, comme le dit Horner, qui déplore la détermination du poids minimal pour 2026.

"Naturellement, Toto et moi sommes en désaccord sur ce point" reconnait le Britannique. "Un chiffre a été tiré au sort pour le poids de la voiture. Nous avons des moteurs qui sont nettement plus lourds et une voiture dont le poids a diminué. Ce sera donc un énorme défi pour chaque équipe d’y parvenir."

"Gagner du poids coûte une somme d’argent colossale. La semaine dernière, il a été question d’introduire des patins en acier, ce qui justifierait peut-être d’ajouter 5 kilos au poids minimum. Mais les choses sont ce qu’elles sont."

"C’est la même chose pour tout le monde. Les équipes feront des choix pour respecter le poids, parce que le poids est un temps de tour gratuit. Chaque tranche de 10 kilos représente environ 0,35 seconde. Ce sera un véritable défi pour toutes les équipes d’atteindre le poids minimum."

Toto Wolff révèle que Mercedes fait des choix qui permettent de privilégier le poids de la voiture, quitte à sacrifier d’autres domaines techniques. L’Autrichien rappelle que les équipes sont libres de faire leurs choix.

"Comme l’a dit Christian, vous faites des choix en tant qu’équipe. Quelle part du temps au tour attribuez-vous au poids et au lest ? Où voulez-vous économiser ? Vous pouvez compromettre d’autres éléments de performance si vous voulez réduire votre poids, ou l’inverse" a déclaré Wolff.

"C’est un véritable défi. La raison pour laquelle nous le faisons est de rendre les voitures plus agiles. Est-ce que c’est quelque chose d’important ? Je pense que oui. Il faut bien commencer quelque part. Cette première étape est difficile, mais c’est la même chose pour tout le monde."