Horner : un licenciement ’pas utile’ en milieu de saison ?

Nigel Mansell a été surpris de la décision de Red Bull de se séparer de Christian Horner. Plus précisément, l’ancien pilote s’interroge car il n’avait pas vu venir une telle décision, même en ayant passé une partie du week-end précédent dans le garage de Red Bull.

"Je pense que, tout comme les fans de course, je ne savais pas ce que Red Bull faisait, alors oui, cela a été un choc et une surprise. J’étais avec Red Bull et j’ai parlé à Christian le week-end dernier et il n’y a eu aucune déduction, aucun problème ou quoi que ce soit" a déclaré Mansell à Aceodds.com.

"C’est un peu un choc et un peu une horreur. Personne ne connaît vraiment les faits et il ne serait pas professionnel de ma part d’essayer d’émettre une opinion, mais tout ce que je peux dire, c’est que le magnifique travail que Christian Horner a accompli pendant 20 ans témoigne de ses compétences et de son dévouement à ce sport. Il ne faut pas l’oublier."

Le champion du monde 1992 s’étonne du timing de ce licenciement et de ses conséquences : "Faire cela à la mi-saison, quelles que soient les raisons, n’est pas utile à l’équipe. Il va manquer à l’équipe, il y aura une période de transition. Red Bull aura du mal à être aussi compétitive qu’il l’aurait voulu en 2025."

"Il est très difficile de faire un commentaire sur le fonctionnement interne d’une équipe quand on ne connaît pas les faits. Tout ce que je peux dire, c’est que la course automobile est déjà assez difficile sans que ces défis n’arrivent au moment où ils arrivent. N’importe quelle équipe aurait un énorme défi à relever. Ca va être intéressant."

"Il faut se souvenir de Christian pour le travail incroyable qu’il a accompli au fil des ans et pour le succès qu’il a connu avec l’équipe. Je lui souhaite certainement bonne chance pour l’avenir, ainsi qu’à Red Bull et à Max. Max est un champion du monde et un pilote exceptionnel et j’espère qu’il ira là où il veut aller, ce qui le rendra heureux.

Mansell a des conseils pour le pilote qui affrontera Verstappen : "Eh bien ce que je peux dire à George et Lando et à tous ces pilotes : J’ai piloté avec quatre champions du monde. J’ai rejoint l’équipe quand les autres hommes dans la voiture étaient des champions du monde - Mario Andretti, Nelson Piquet, Alain Prost et Keke Rosberg."

"Quand vous rejoignez une équipe où il y a déjà un champion du monde, ce n’est pas votre meilleur ami, et si vous commencez à aller plus vite qu’eux, ne vous attendez pas à ce qu’ils soient votre meilleur ami. Vous êtes le pilote numéro 2 et ils détestent être battus, c’est pourquoi ils sont champions du monde."

"J’ai donc eu la carrière la plus difficile d’une certaine manière, parce que j’ai toujours été l’outsider, mais comme je l’ai démontré, si vous travaillez suffisamment dur, vous pouvez les battre et vous faire un nom. Mais ce n’est certainement pas facile. George s’est acquitté de sa tâche l’année dernière et je pense qu’il a fait un travail fabuleux."