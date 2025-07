Horner de retour chez Alpine F1 ? Gasly s’attend à le revoir dans le paddock

Pierre Gasly admet s’attend à ce que son ancien patron d’équipe chez Red Bull, Christian Horner, revienne en Formule 1 avec une autre équipe après son licenciement de Red Bull au début du mois. Et cette équipe pourrait être la sienne, Alpine F1, à en croire les spéculations du paddock à Spa ce jeudi.

Horner dirigeait Red Bull depuis sa création en 2005, remportant six titres constructeurs et huit championnats pilotes au cours de ses deux décennies à la tête de l’équipe.

Cependant, il a perdu son poste de directeur d’équipe et de PDG de Red Bull quelques jours seulement après le Grand Prix de Grande-Bretagne, et Laurent Mekies, promu de Racing Bulls, l’a remplacé.

Gasly a travaillé directement avec Horner lorsqu’il a rejoint l’équipe senior de Red Bull en 2019, mais il a perdu son baquet après seulement 12 courses en raison de résultats décevants.

Il est resté au sein du giron Red Bull, remportant notamment une victoire surprise au Grand Prix d’Italie 2020 avec AlphaTauri, avant de rejoindre Alpine en 2023.

Malgré son bref passage à Milton Keynes, Gasly a déclaré conserver un profond respect pour Horner et le rôle qu’il a joué dans la transformation de Red Bull en une force dominante en F1.

Le Français estime que les succès passés de Horner font de lui un candidat de choix pour toute équipe souhaitant renforcer son leadership et devenir une équipe de premier plan.

"Je pense que ses qualités sont indéniables, surtout quand on a remporté un tel nombre de championnats en 20 ans de carrière," a-t-il déclaré aujourd’hui, interrogé sur la possibilité de revoir Horner chez Alpine F1 ou ailleurs.

"On ne peut que respecter tous les succès de l’équipe, et ce qu’il a accompli avec Red Bull Racing, c’est vraiment remarquable et impressionnant. Il excelle dans ce qu’il fait avec l’équipe."

Le Français ne répond toutefois pas directement à la rumeur liant le Britannique à Alpine F1.

"Je suis sûr qu’on le reverra quelque part, car avec son expérience et ses compétences, je suis sûr que certaines équipes s’intéresseront à Christian."

"J’étais plus proche d’Helmut [Marko], simplement parce qu’il fait le lien entre les pilotes. Helmut est venu vers moi quand j’avais 17 ans. J’ai signé un contrat avec lui."

"J’ai fait la connaissance de Christian un peu plus tard, grâce au processus et à l’académie. Moins de contacts avec lui, mais toujours un peu, et il a certainement fait de très bons résultats avec Red Bull."