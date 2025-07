Le départ de Mekies ’ne change pas grand chose’ pour Hadjar

Avec le licenciement de Christian Horner chez Red Bull Racing, beaucoup de choses ont changé au sein de l’écurie autrichienne et de son équipe sœur, Racing Bulls. Isack Hadjar explique ce qui change avec le fait que Laurent Mekies a été promu directeur de l’équipe et PDG de Red Bull Racing.

Le Français occupait auparavant le poste de directeur de l’écurie Racing Bulls depuis un an et demi. Alan Permane, qui était auparavant directeur de course de l’écurie basée à Faenza, a été nommé pour remplacer le nouveau patron de Red Bull.

Hadjar dit qu’il ne peut pas cacher que la promotion de Laurent Mekies pourrait jouer en sa faveur alors qu’il travaille pour une promotion chez Red Bull.

"C’est important, mais pour être honnête, cela ne change pas grand-chose pour moi pour le moment. Alan est quelqu’un que je connais très bien. Évidemment, il a toujours été discret, et on ne le voit pas souvent, mais il a joué un rôle important dans l’équipe jusqu’à présent" a déclaré Hadjar.

Il a également expliqué qu’il entretient de bonnes relations avec Permane, avec qui il a beaucoup travaillé depuis son arrivée chez Racing Bulls : "Je pense que c’est lui, avec mon ingénieur de course, la personne avec laquelle j’ai le plus travaillé."

"C’est lui qui prend la décision finale concernant la configuration de la voiture et oui, maintenant, c’est très proche de Laurent. Laurent a construit quelque chose de très solide au cours des deux dernières années et maintenant, il suffit de le reprendre, donc oui, cela ne change rien pour l’équipe et pour mon approche."

Hadjar a ensuite été interrogé sur la manière de travailler de Mekies en tant que directeur de l’équipe : "C’était bien. Je pense que c’est toujours utile de travailler avec quelqu’un qui a une formation d’ingénieur, car en tant que pilote, c’est toujours plus utile. Donc oui, nous sommes très proches et il est toujours présent dans le paddock."

Cependant, le jeune pilote admet qu’il est triste de perdre Mekies au sein de l’équipe italienne : "Je pense que Laurent était vraiment apprécié dans l’équipe. Donc, évidemment, c’est un peu triste, mais nous ne sommes pas aussi préoccupés que Red Bull Racing, donc ce n’est pas grave. C’est juste un peu triste qu’il parte, mais c’est comme ça."

Hadjar est également pressenti pour une promotion chez Red Bull Racing. Il ne sait pas encore si le fait que Mekies soit le directeur de l’écurie est un avantage pour lui, mais il n’y pense pas trop.

"Si je devais travailler avec lui, ce serait plus facile, c’est certain. Ce serait plus familier. Je ne peux pas le cacher, c’est utile. C’est sûr. Mais nous verrons bien. Il reste encore 12 courses. Je dois donc continuer à me battre. On est toujours aussi bon que lors de sa dernière course."

Alors qu’il vient de conclure sa première moitié de saison en Formule 1, il tire un bilan positif de cette expérience : "Je prends du plaisir, c’est ce que j’ai toujours voulu, piloter les meilleures voitures avec les meilleurs pilotes du monde, et c’est à la hauteur de mes attentes."