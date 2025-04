Hormis une ’surchauffe prévisible’, Pirelli salue une course ’normale’ à Djeddah

Pirelli a salué la victoire d’Oscar Piastri à Djeddah ce dimanche, alors que le pilote McLaren F1 a profité d’une course avec une faible dégradation pneumatique. Le manufacturier italien a confirmé que les stratégies étaient conformes à leurs prévisions, tandis qu’il a salué les tentatives des pilotes ayant changé de pneus au premier tour pour tenter de ne plus s’arrêter.

C’est ainsi Esteban Ocon qui a fait le plus long relais de la course, avec 49 tours sur 50 en pneus durs, et c’est Charles Leclerc qui a le plus tenu en pneus mediums avec 29 tours. Parmi les équipes de pointe, seul Lando Norris a tenté quelque chose de différent en démarrant en gommes dures.

"Ce Grand Prix a répondu à nos attentes d’avant-course en termes de performances pneumatiques et de stratégie. Malgré l’utilisation de trois composés plus tendres que l’an dernier et des températures de piste supérieures de 7 °C en moyenne, la dégradation des C3 et C4 a été très minime. Compte tenu de l’équilibre des écuries, le déroulement de la course était donc naturel" a déclaré Mario Isola, le directeur du programme Formule 1 de Pirelli.

"Nous n’avons constaté que quelques cloques ​​sur l’avant gauche, mais pas suffisamment pour impacter significativement les performances des pneus. Concernant la surchauffe, certaines voitures ont été un peu pénalisées, mais c’était prévisible avec ces températures et sur une piste où les pneus n’ont jamais l’occasion de ’respirer’."

"Nous avons maintenant l’occasion de souffler un peu avant de partir pour un autre continent, en nous préparant à courir aux États-Unis pour la première fois de la saison, à Miami. Sur un circuit aux caractéristiques très différentes de celui-ci, nous disposerons du même choix de pneus qu’à Djeddah, et encore une fois, ils seront légèrement plus tendres que l’an dernier. Il sera intéressant de voir comment les équipes s’en sortiront, d’autant plus qu’il s’agira du deuxième week-end Sprint de l’année."