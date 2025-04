Honda veut influencer le duo de pilotes Aston Martin F1

Honda aura son mot à dire sur l’équipe de pilotes Aston Martin F1 à l’avenir.

Fernando Alonso et Lance Stroll sont déjà sous contrat pour 2026, année où ils piloteront la première Aston Martin conçue par Adrian Newey.

Cependant, Honda souhaiterait voir Yuki Tsunoda au volant d’une voiture verte dès que possible, à moins qu’il ne puisse continuer sa carrière chez Red Bull Racing s’il donne satisfaction cette saison.

Des spéculations commencent à circuler concernant l’avenir d’Alonso, 43 ans, ainsi que la durée de vie de Stroll, particulièrement lent à Suzuka, malgré le fait que son père soit propriétaire de l’écurie.

Le directeur du GP des Pays-Bas, l’ancien pilote de F1 Jan Lammers, admet qu’il peut imaginer Alonso quitter la F1 à la fin de la saison.

’"J’ai l’idée depuis longtemps que Max (Verstappen) et Aston Martin peuvent faire quelque chose ensemble."

"Dès que Lawrence Stroll sentira qu’il a le pouvoir d’arracher Max à Red Bull, je pense qu’il fera le nécessaire. Il a tout simplement cette attitude."

Actuellement, Honda a son mot à dire sur la sélection des pilotes chez Red Bull, avec quatre baquets à pourvoir, tant au sein de l’écurie principale que chez Racing Bulls.

Mais avec Stroll, 26 ans, apparemment protégé par son père, il ne reste plus qu’un seul baquet Aston Martin sur lequel Honda pourra avoir une influence à partir de l’année prochaine.

"Le nombre de places sera réduit," admet Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation.

"Évidemment, l’équipe a le dernier mot pour décider des pilotes qui rejoindront l’écurie, mais la situation sera la même que chez Red Bull : nous aurons notre mot à dire."

Watanabe aimerait évidemment voir Tsunoda chez Aston Martin F1 mais il serait aussi très heureux si Max Verstappen pouvait venir.

"Je n’ai pas caché mes sentiments à cet égard. Nous soutenons Yuki, nous adorons Max. Si nous pouvions voir l’un ou l’autre ou même les deux chez Aston Martin, nous serions très heureux."

Watanabe a énormément apprécié la victoire à domicile au Japon, avec la Red Bull Honda, et les mots de remerciement pour le motoriste de la part de Verstappen.

"Tout était parfait et il a remporté sa quatrième victoire consécutive ici à Suzuka. Je suis très heureux et reconnaissant pour sa victoire sur ce circuit, sa dernière dans le cadre de notre partenariat avec Red Bull. Ce partenariat, qui nous permet de travailler avec Max, est un atout pour nous."

"Non seulement ses compétences techniques de pilotage ont été mises en avant, mais il semblait aussi piloter avec passion. Il savait pertinemment que c’était peut-être sa dernière course à Suzuka avec Honda. Cela l’a marqué dès le début et on pouvait voir cette passion dans son pilotage. Nous étions très émus de le regarder, il était vraiment excellent."

Par ailleurs, Watanabe a clairement indiqué que lors d’une prochaine réunion à Bahreïn, il plaiderait fermement pour que la F1 poursuive comme prévu la modification du règlement moteur de 2026, alors que l’on parle d’un retour au V10.

"Notre position n’a pas changé. L’électrique est important pour nous et c’est la raison pour laquelle nous continuons à participer à la F1, avec un retour officiel."

Le constructeur japonais est convaincu que Honda sera compétitif en 2026, malgré l’échec total de son premier groupe motopropulseur hybride fourni à McLaren en 2015.

"Nous avions abandonné la Formule 1, nous n’étions donc pas prêts en 2015. Nous sommes partis de zéro. Maintenant, nous ne partons plus de zéro, le développement est donc plus fluide."