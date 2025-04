Wolff : Mercedes F1 n’a pas ’traduit’ ses bonnes performances en qualifs au Japon

Toto Wolff pense que Mercedes F1 aurait pu faire bien mieux à Suzuka le week-end dernier, avec une W16 qui avait un fort potentiel. Le patron de l’équipe regrette des qualifications qui n’ont pas été optimisées.

"Le Japon a été un exemple de ce qui aurait pu se passer. Nous avons fait preuve d’un bon rythme pendant les essais, mais nous n’avons pas réussi à le traduire dans nos performances en qualifications. Cela a nui à nos chances d’obtenir un bon résultat dimanche" regrette Wolff.

"Suzuka est un circuit où il est difficile de dépasser et, comme la course s’est déroulée sur un seul arrêt, les occasions de progresser ont été limitées. Il y a cependant des points positifs à retenir de ce week-end. La voiture a une fois de plus montré son potentiel et, si nous avions exécuté plus proprement, un podium était envisageable."

"Bahreïn sera un autre test des progrès que nous avons réalisés avec la voiture de cette année. C’est un circuit où la voiture est limitée à l’arrière, une surface abrasive, et les températures de piste sont généralement élevées."

"C’est un circuit difficile pour les pneus et c’est le type de circuit sur lequel nous avons eu des difficultés l’année dernière. Notre pilote de réserve, Fred Vesti, contribuera à notre week-end. Il montera dans la voiture de George pour la première séance d’essais libres, la première des deux séances d’essais pour les débutants que nous devons effectuer cette année."

"Grâce à son travail dans le simulateur, Fred a parcouru plus de kilomètres au volant de la W16 que n’importe lequel de nos autres pilotes. Il a joué un rôle important dans le développement et les performances de la W16 grâce à son travail à Brackley. C’est une autre bonne occasion pour lui de le faire, mais cette fois-ci sur la piste de course."

Fred Vesti va donc pouvoir se placer dans la vraie W16 et faire la comparaison avec le simulateur, mais aussi vérifier la bonne corrélation de celui-ci : "J’ai vraiment hâte de découvrir la W16 lors de la première journée d’essais à Bahreïn."

"Pouvoir mettre en pratique sur la piste tout le travail que j’ai effectué en simulateur est une perspective vraiment excitante pour moi. Je suis reconnaissant à Mercedes de m’avoir à nouveau donné cette opportunité."

"Au début de l’année, je me suis fixé comme objectif de maximiser toutes les chances que j’ai de prendre le volant d’une F1 en 2025, et c’est ce que j’espère réaliser à Bahreïn. Je ferai tout ce que je peux pour aider l’équipe, George et Kimi à se préparer pour le reste du week-end."