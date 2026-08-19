Verstappen veut retrouver ’la pureté de la F1’ et compte sur les règles de 2027

Max Verstappen porte toujours un regard particulièrement critique sur la manière dont les dépassements sont construits en Formule 1 depuis l’introduction de la réglementation 2026. Le quadruple champion du monde estime que la gestion de l’énergie électrique et de l’aérodynamique active favorise des courses où les positions s’échangent parfois sans véritable lutte, au détriment, selon lui, de la "pureté" du pilotage.

Le règlement a profondément modifié la façon dont les pilotes doivent gérer leurs courses. Entre la puissance électrique disponible, la récupération d’énergie, les différents modes aérodynamiques et les possibilités de dépassement, les concurrents doivent constamment arbitrer entre attaquer immédiatement et conserver suffisamment d’énergie pour se défendre quelques virages plus tard.

Cette situation a notamment donné naissance à ce qui est désormais décrit comme des courses en "accordéon" ou yo-yo racing, avec des positions qui peuvent changer plusieurs fois au cours d’une même boucle.

Même si le phénomène est bien plus rare depuis les ajustements de Miami, il reste encore quelques cas de temps en temps. Et pour Verstappen, ces échanges ne correspondent toutefois pas toujours à de véritables dépassements.

"C’est différent et je n’apprécie pas vraiment ça," a déclaré le pilote Red Bull lorsqu’il a été interrogé sur l’évolution de la difficulté des dépassements en 2026.

Le Néerlandais estime ainsi que certains pilotes dépensent trop d’énergie lorsqu’ils se livrent bataille, ce qui permet à un troisième concurrent de profiter de la situation sans avoir réellement besoin de préparer une attaque.

"Parfois, c’est même très drôle lorsque vous voyez les pilotes devant vous se battre : ils utilisent leur batterie et, en ne faisant littéralement rien, vous les dépassez," a-t-il expliqué.

"Vous les dépassez simplement dans la ligne droite suivante en ne faisant absolument rien. Vous avez les ailerons ouverts partout et vous réduisez énormément la traînée en suivant, et c’est fait pour des raisons évidentes, mais je préfère revenir sur quelqu’un et éventuellement tenter un dépassement au freinage."

Une différence fondamentale aux yeux du quadruple champion du monde. Là où un dépassement traditionnel demande de préparer une attaque, de se rapprocher du pilote qui précède puis de prendre un risque au freinage, le fonctionnement actuel peut permettre à un pilote de gagner une position simplement en profitant de la consommation d’énergie de ses adversaires.

"Maintenant, certains dépassements se font au milieu d’une ligne droite, donc c’est un peu étrange," a résumé Verstappen.

"Le problème, c’est que les vrais passionnés de course automobile comprennent. Les personnes qui ne sont pas des passionnés pensent que c’est génial parce qu’elles voient davantage de dépassements, mais ce n’est pas réel. Ce n’est pas ce qu’est la course automobile."

Au-delà des dépassements, Verstappen critique plus largement la complexité de la nouvelle génération de monoplaces. Le pilote doit désormais gérer une quantité considérable de paramètres pendant un Grand Prix, au point que certaines décisions deviennent difficiles à comprendre pour le public.

"Mais derrière le volant, oui, c’est un peu déroutant. Ce n’est pas l’essence de la Formule 1. C’est beaucoup trop complexe," a-t-il poursuivi.

Le Néerlandais souligne notamment que les spectateurs ont rarement connaissance de l’ensemble des contraintes auxquelles les pilotes sont soumis en piste.

"Concernant la plupart des règles, les fans ne savent même pas à quoi nous avons affaire lorsque nous pilotons : ce qui est autorisé lorsque vous êtes derrière ou devant, ce que nous devons faire pendant un tour de formation ou un tour de sortie des stands, ou même quelle quantité de batterie nous sommes autorisés à recharger."

"C’est vraiment dommage de devoir gérer toutes ces choses," a-t-il ajouté.

Cette complexité est directement liée à la volonté de la réglementation 2026 de créer un équilibre inédit entre moteur thermique et puissance électrique, tout en introduisant une aérodynamique active et de nouveaux outils permettant aux pilotes de gérer leur énergie au cours d’un tour.

Pour Verstappen, la Formule 1 doit désormais chercher à simplifier son approche. Le quadruple champion du monde espère notamment que les travaux actuellement menés par les motoristes pour le règlement de la saison prochaine permettront de corriger certains excès apparus depuis le début de l’ère 2026. Le ratio thermique électrique doit en effet passer de 50/50 à 58/42 en 2027 puis 60/40 en 2028.

"Pour moi, la F1 doit simplement retrouver sa pureté, et j’espère vraiment que ce qu’ils essaient de faire pour l’année prochaine fonctionnera. Et en 2028 ça sera encore un peu mieux," a-t-il déclaré.

"C’est le strict minimum nécessaire pour que les choses paraissent un peu plus naturelles et que nous revenions à une certaine forme de normalité, ou du moins à une forme de course plus pure."

Pour autant, Verstappen refuse de faire porter l’entière responsabilité du spectacle aux monoplaces. Selon lui, les pilotes sont capables de produire du spectacle avec pratiquement n’importe quelle voiture, à condition que la compétition conserve une certaine authenticité.

"Mais comme je l’ai souvent dit, en tant que pilotes, donnez-nous simplement n’importe quelle voiture et nous allons courir et offrir un spectacle," a-t-il assuré.

"Peu importe que les gens disent : ’Regardez, le spectacle est génial maintenant, les voitures se battent’. Cela n’a rien à voir avec la voiture elle-même. Il faut simplement que ce soit plus authentique."