Honda F1 fait une promesse à Alonso : ’Nous voulons lui apporter ce qu’il attend’

Malgré les difficultés rencontrées depuis le début de la saison, Honda affirme que Fernando Alonso reste pleinement investi dans le projet Aston Martin. L’ingénieur en chef de la marque japonaise en Formule 1, Shintaro Orihara, souligne la motivation intacte du double champion du monde et assure que son expérience constitue un atout majeur pour accélérer le développement de l’AMR26.

Le partenariat entre Aston Martin et Honda n’a pas débuté comme les deux parties l’espéraient. Entrés ensemble dans la nouvelle réglementation technique de 2026, le constructeur japonais et l’écurie de Silverstone ont souffert d’un manque de compétitivité et de problèmes de fiabilité qui les ont relégués dans le fond du peloton durant toute la première moitié de saison.

Mais après les importantes évolutions aérodynamiques introduites lors du Grand Prix de Hongrie et la nouvelle unité de puissance Honda attendue à Zandvoort après la pause estivale, les deux partenaires espèrent enfin lancer leur remontée.

Malgré ce contexte délicat, Shintaro Orihara assure que Fernando Alonso n’a jamais cessé de pousser les ingénieurs à progresser.

"Nous avons deux pilotes dans le garage," a expliqué l’ingénieur en chef de Honda F1 à RN365. "Un point positif pour nous, c’est que les deux pilotes nous fournissent des retours différents."

"Cette complémentarité est précieuse pour orienter le développement de la monoplace."

"Cela nous apporte deux fois plus de connaissances pour améliorer la facilité de pilotage ou la gestion de l’énergie."

Orihara insiste tout particulièrement sur l’apport du double champion du monde, dont les deux décennies d’expérience en Formule 1 constituent une ressource essentielle pour Honda.

"Fernando possède une immense expérience et ses retours sont toujours très critiques. Il a vingt ans d’expérience."

Cette expertise conduit Honda à accorder une attention particulière à chacune de ses remarques.

"Si Fernando nous dit : ’Nous avons besoin de ce déploiement de puissance avant d’aborder un virage’, alors nous devons respecter son avis."

Le rôle d’Alonso ne se limite d’ailleurs pas aux aspects techniques. Alors que son avenir en Formule 1 n’est pas encore confirmé, l’Espagnol ayant indiqué qu’il profiterait de la pause estivale pour décider s’il poursuivrait sa carrière en 2027, Honda affirme ne constater aucune baisse de motivation.

"Après chaque séance, nous faisons toujours un débriefing, et Fernando affiche une immense motivation ainsi qu’une véritable passion pour améliorer les performances de la voiture," a poursuivi Orihara.

"Il nous adresse énormément de demandes et, à chaque fois, nous respectons son opinion. Nous sommes très désireux d’entendre et d’écouter ses retours."

"C’est un véritable bénéfice de travailler avec Fernando. Il possède une énorme motivation pour améliorer les performances de la voiture."

Honda veut ramener Alonso vers les sommets

Fernando Alonso a décroché son dernier titre mondial en 2006, il y a désormais vingt ans. Depuis ses années Ferrari, le pilote espagnol n’a plus eu entre les mains une monoplace capable de lui permettre de viser une troisième couronne mondiale.

Honda entend justement inverser cette tendance grâce au projet commun lancé avec Aston Martin.

"C’est clairement notre objectif," a affirmé Orihara. "Nous travaillons en étroite collaboration et nous savons qu’il est un très grand pilote."

"Il possède une immense passion et il fait confiance à Honda. Nous voulons donc lui apporter ce qu’il attend de nous. C’est clairement notre objectif."