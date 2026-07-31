Kim Kardashian dévoile Halo, le nouveau chien de Lewis Hamilton

Quelques mois après la disparition de Roscoe, son dernier bulldog qui l’accompagnait depuis des années dans les paddock de la Formule 1, Lewis Hamilton a accueilli un nouveau compagnon à quatre pattes. Le pilote Ferrari a adopté Halo, une jeune golden retriever, qui a déjà fait une apparition remarquée sur les réseaux sociaux aux côtés de Kim Kardashian, alors que leur relation continue d’alimenter les spéculations.

Hamilton est depuis longtemps connu pour son attachement profond aux animaux, et notamment à ses chiens. Le septuple champion du monde partageait régulièrement son quotidien avec Roscoe, son bulldog anglais devenu une véritable figure familière du paddock de Formule 1.

Hamilton partageait également son quotidien avec Coco, une femelle bulldog anglaise adoptée avec son frère. Coco était devenue une présence familière auprès du pilote britannique, notamment sur les réseaux sociaux, où Hamilton partageait régulièrement des moments de vie avec ses deux chiens.

La disparition de Coco en 2020 avait déjà profondément marqué le septuple champion du monde. Hamilton avait alors expliqué que son départ avait été particulièrement difficile à accepter, elle qui l’accompagnait depuis plusieurs années et représentait bien plus qu’un simple animal de compagnie.

Avec Roscoe arrivé ensuite au premier plan, Hamilton avait continué à faire de ses chiens des membres à part entière de sa famille. Le pilote Mercedes F1 (à l’époque) les emmenait régulièrement lors de ses déplacements lorsque cela était possible et partageait leur quotidien avec ses millions d’abonnés.

Hamilton avait même créé un compte Instagram pour Roscoe, qui était devenu une véritable "mascotte" de la F1 : il portait un badge d’accès paddock, apparaissait dans les garages et était connu de nombreux membres du personnel des équipes.

La disparition de Roscoe, en septembre dernier, avait particulièrement touché le pilote britannique. Le chien avait succombé à une pneumonie après plusieurs années passées aux côtés de Hamilton, qui avait souvent expliqué à quel point sa présence avait compté dans sa vie personnelle et professionnelle.

Quelques mois plus tard, Hamilton a donc décidé d’accueillir un nouveau compagnon.

Le pilote Ferrari a adopté une jeune golden retriever baptisée Halo, qui a été transportée cette semaine jusqu’à Los Angeles pour rejoindre son nouveau foyer.

Comme pour Roscoe et Coco, son précédent chien, Halo sera suivie par la même éducatrice canine, Kirstin McMillan. Cette dernière s’est déjà rendue dans le Maine afin de rencontrer la jeune chienne avant son arrivée auprès de Hamilton.

Le choix de conserver le même accompagnement souligne l’importance que le Britannique accorde au bien-être et à l’éducation de ses animaux.

Une apparition remarquée avec Kim Kardashian

Halo a également fait ses premiers pas publics sur les réseaux sociaux par l’intermédiaire de Kim Kardashian. La personnalité américaine a partagé une photo du chiot sur son compte Instagram, attirant rapidement l’attention des fans de Hamilton.

Le pilote Ferrari et Kim Kardashian n’ont pour l’instant jamais officiellement confirmé être en couple, mais les nombreuses apparitions communes et les différents indices publiés ces derniers mois confirment une relation entre les deux personnalités.

L’arrivée de Halo marque donc un nouveau chapitre dans la vie personnelle de Hamilton, qui retrouve un compagnon canin après la perte de Roscoe, un chien devenu au fil des années l’un des membres les plus connus de son entourage.